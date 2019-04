I Bersaglieri mantengono il passo della capolista

VERONA - Tutto come da copione o quasi. La FemiCz Rovigo torna da Verona con il bottino pieno e continua a nutrire la speranza di sorpassare la capolista Kawasaki Calvisano che nell'ultimo turno della regular season dovrà andare a far visita al Valorugby Emilia. Sarà questa sfida a decidere la griglia delle semifinali con i rossoblù spettatori più che interessati. La partita con il Verona, però, non ha visto una grande prestazione della FemiCz Rovigo, brava quando si è trattato di far circolare l'ovale, ma in grande difficoltà nelle altre situazioni di gioco. In particolare sul piano della disciplina e del rendimento nelle mischie ordinate la squadra rodigina è stata un vero disastro e nemmeno nelle rimesse laterali è andata tanto meglio. Inoltre subire quattro mete da una squadra che sta lottando per non retrocedere non depone certo a favore della tenuta difensiva rossoblù.

Le attenuanti sono molte (dai tanti giocatori indisponibili ai problemi societari che inevitabilmente si riflettono sugli umori del gruppo) ma non possono spiegare la prova indecifrabile esibita dai rossoblù sul terreno veronese. E' vero che la vittoria della FemiCz Rovigo non ha mai corso seri pericoli, ma vedere il pack rodigino umiliato in mischia chiusa dal reparto avversario (una meta tecnica subita e un'infinità di falli commessi) non deve aver fatto molto piacere allo staff tecnico. Per la formazione polesana il problema principale è stato il possesso nelle fasi statiche dove gli avanti veronesi hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Buon per la FemiCz Rovigo che sul piano del ritmo non c'è stata partita tra le due squadre con i rossoblù che hanno mostrato di possedere un'altra cilindrata quando hanno avuto il pallone tra le mani. In più la squadra di Casellato e Properzi ha ricevuto un aiuto non da poco da alcuni clamorosi errori dei veronesi tanto che ben tre mete della FemiCz Rovigo sono arrivate da palloni malamente persi dalla squadra di casa. Sotto questo punto di vista i rossoblù si sono dimostrati molto attenti e cinici nel trasformare in punti ogni opportunità avuta a disposizione. In effetti vincere una partita segnando sei mete con una mischia dominata nelle fasi statiche (nella ripresa le cose sono andate un po' meglio che nel primo tempo) richiede proprio queste qualità. Però con la regular season che ormai si avvia alla conclusione e con il proprio destino (leggi primo posto in classifica) nelle mani degli altri, non è nemmeno il caso di dare troppo peso a questa prestazione della FemiCz Rovigo che a Verona doveva vincere con il bonus e lo ha fatto.

Sulla qualità della partita disputata dai rossoblù meglio sorvolare sottolineando le cose buone (velocità e circolazione dell'ovale) e non fare tanto caso a quelle meno buone. Quando sarà tempo di play off il clima sarà tutto diverso. Almeno lo sperano i tifosi rossoblù. La FemiCz Rovigo è partita di slancio andando subito a giocare nella metà campo veronese. La pressione dei rodigini ha dato i suoi frutti al 4' quando Cicchinelli è piombato di forza in meta ben servito da Piva dopo un raggruppamento a ridosso della linea. La volontà della squadra polesana di muovere sempre l'ovale ha messo in difficoltà il Verona che non ha nelle sue corde il ritmo e la velocità della FemiCz Rovigo. In queste condizioni è facile commettere errori ed è quello che è accaduto al 10' quando Antl ha intercettato un brutto passaggio dei trequarti avversari per involarsi verso il centro dei pali per una facile marcatura. La stessa cosa si è ripetuta qualche minuto più tardi quando il Verona ha pasticciato nella metà campo rodigina perdendo banalmente un facile possesso. Il più svelto a raccogliere l'ovale è stato Piva che si è fatto 60 metri di volata per depositare l'ovale sulla bandierina. Tre mete in meno di un quarto d'ora hanno fatto sembrare tutto sin troppo facile per la squadra di Casellato e Properzi.

Lo devono aver pensato anche i giocatori rossoblù che hanno inIziato a cedere possesso e territorio agli avversari. Sono così emerse le enormi difficoltà del pack rodigino nelle fasi statiche, soprattutto in mischia chiusa dove è stato messo sotto di brutto da Cittadini e compagni. Proprio un classico “carrettino” (uno dei tanti subiti nel primo tempo) imposto dalla mischia veronese ha indotto l'arbitro Trentin a concedere una meta tecnica al 23'. Le difficoltà degli avanti rodigini sono continuate e il Verona ha insistito nell'affondare il coltello sulla piaga giocando quasi sempre con il pack tanto da costringere l'arbitro, dopo l'ennesimo fallo degli avanti rossoblù, ad estrarre il cartellino giallo per Pavesi. Alla mezzora, però, sull'ennesimo attacco della mischia veronese Ferro compie un autentico capolavoro scippando l'ovale a un avversario nei propri “22” metri per poi servire Cioffi sulla corsa. L'ala campana si è lanciato in una fuga di ottanta metri che si è conclusa in meta, la quarta, quella del bonus.

Nel finale del primo tempo il Verona ha nuovamente accorciato le distanze con una marcatura da rolling maul con Silvestri dopo una touche vinta a pochi metri dalla meta rossoblù con il pack polesano ancora in grande sofferenza.

La ripresa è iniziata con i veronesi sempre in attacco e la FemiCz Rovigo a difendersi con fatica, ma resistendo alle percussioni avversarie. Un po' alla volta i polesani hanno guadagnato campo grazie a un comportamento più positivo della mischia nelle fasi di conquista, anche se gli avanti di casa hanno mantenuto il predominio. All'11' finalmente il pack rossoblù si è ricordato di essere più bravo di quanto avesse fatto vedere fino a quel momento e ha impostato una perfetta rolling maul da rimessa laterale con Momberg che ha pilotato il tutto fino alla meta. Il Verona, però, non si è dato per vinto e ha cercato di ritornare in partita agevolato dalla continua indisciplina dei rodigini. Così al 15' è arrivata un'altra meta degli scaligeri con Quintieri bravo a portare oltre la linea un pallone servitogli alla grande da Navarra dopo l'ennesima mischia ordinata vinta in avanzamento. Poco oltre la metà della ripresa la FemiCz Rovigo ha imbastito la migliore azione della partita con un attacco partito nella propria metà campo e portato avanti con diversi cambiamenti di fronte per concludersi con la liberazione di Antl per Visentini che ha segnato la meta della tranquillità. O quanto meno quella che avrebbe dovuto esserlo. Nel finale il Verona è andato a caccia della meta del bonus trovandola al 36' con Cornelius a conclusione di un'insistita azione del pack scaligero. Un giusto premio per la formazione di casa e una meritata punizione per la FemiCz Rovigo che torna da Verona con più cose da dimenticare che da ricordare.

Roberto Roversi

Verona, Payanini Center – Domenica 13 Aprile 2019

TOP12, XXl giornata

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo 28 - 36 (14-26)

Marcatori: p.t. 4’ m. Cicchinelli t. Mantelli (0-7), 10’ m. Antl t. Mantelli (0-14), 14’ m. Piva t. Mantelli (0-21), 23’ meta di punizione Verona (7-21), 30’ m. Cioffi (7-26), 41’ m. Silvestri t. Mortali (14-26) s.t. 50’ m. Momberg (14-31), 56’ m. Quintieri t. Mortali (21-31), 62’ m. Visentin (21-36), 76’ m. Greef t. Mortali (28-36)

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Mortali, Pavan (41’ Quintieri), Geronazzo; McKinney (52’ Cruciani), Soffiato (55’ Navarra); Zanini, Spinelli (52’ Bernini), Riccioli (cap); Salvetti (69’ Girelli), Signore (52’ Groenewald); Cittadini (66’ Fioravanzo), Silvestri , Furia (55’ Greef)

All. Grant Doorey

FEMI-CZ Rovigo: Odiete; Visentin (29’-39’ Pomaro), Majstorovic, Antl, Cioffi; Mantelli, Piva (55’ Loro); Ferro (cap), Venco (45’ Lubian), Halvorsen; Nibert (45’ Mantovani, 56’ Cadorini), Cicchinelli; Pavesi (56’ Pomaro), Momberg, Vecchini (26’ Rossi)

All. Umberto Casellato

Arb.: Luca Trentin (Milano)

AA1: Francesco Russo (Milano) AA2: Davor Vidackovic

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Cartellini: 29’ giallo a Pavesi (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Mortali (Verona Rugby) 4/4 Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 3/6

Note: giornata coperta con circa 13 gradi e vento assente, terreno in perfette condizioni. Presenti 1100 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Verona Rugby 1 FEMI-CZ Rovigo 5

Man of the of the Match: Ferro (FEMI-CZ Rovigo)

Rugby Top12

Risultati - Sabato, 13 aprile 2019

Mogliano Rugby 1969 v Valorugby Emilia 27-36 (1-5)

Argos Petrarca Padova v Toscana Aeroporti I Medicei 26-20 (5-1)

Kawasaki Robot Calvisano v Rugby Viadana 1970 36-16 (5-0)

Verona Rugby v FEMI-CZ Rovigo 28-36 (1-5)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 34-31 (5-2)

Lafert San Donà v Valsugana Rugby Padova 36-14 (5-0)

Classifica

Kawasaki Robot Calvisano 86

FEMI-CZ Rovigo 83

Argos Petrarca Rugby 78

Valorugby Emilia 78

Fiamme Oro Rugby 65

Toscana Aeroporti I Medicei 46

Lafert San Donà 45

Rugby Viadana 1970 40

Mogliano Rugby 1969 37

Verona Rugby 29

S.S. Lazio R. 1927 25

Valsugana Rugby Padova 21

Prossimo turno

Sabato, 27 aprile 2019 - ore 16

Rugby Viadana 1970 - Verona Rugby

FEMI-CZ Rovigo - Lafert San Donà

Valsugana Rugby Padova - S.S. Lazio R. 1927

Fiamme Oro Rugby - Argos Petrarca Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei - Mogliano Rugby 1969

Valorugby Emilia - Kawasaki Robot Calvisano