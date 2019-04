ROVIGO - Una grande operazione di marketing sportivo quella messa in campo dalla Pugilistica Rodigina in piazza Vittorio Emanuele II sabato 13 aprile. Un connubio perfetto quello tra la corsa e il pugilato, visto che Domenica 14 aprile ci sarà quinta edizione della Rovigo Half Marathon.

Una collaborazione quella tra la Pugilistica Rodigina e l’organizzazione della mezza maratona che va ben oltre il semplice evento sportivo. Infatti entrambe le associazioni lavorano attivamente sul campo dell’inclusione con progetti di sensibilizzazione importanti.

Gli agonisti sul ring, gli amatori sul liston, ma soprattutto tanti bambini, rigorosamente con la maglietta nera della Pugilistica Rodigina. Sul ring anche atleti di Verona, in piazza e sul quadrato i maestri Enrico Pizzardo, Carlo Brancalion e Cristiano Castellacci a dispensare consigli. Domenica in gara ci sarà anche Michele Brusaferro, colui che incarna il sogno paralimpico del pugilato in Italia.

Rovigo e il Veneto come promotori di uno sport sul ring per tutti, una battaglia cominciata anni fa quando i disabili neppure potevano entrare in palestra, e proprio Brusaferro recentemente ha anche gareggiato al campionato nazionale di Gym boxe (LEGGI ARTICOLO).