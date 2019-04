Le Ciliege continuano a volare 

PORTOGRUARO (VE) - Quando l’amore per un cavallo va oltre alla fatica di tanti duri allenamenti, quando i consigli del tuo istruttore ti fanno vincere le tue paure, anche quelle più nascoste, quando gli applausi e il calore dei tuoi genitori seduti in tribuna ti riempiono il cuore di emozioni mai provate prima. Solo allora capisci che i sacrifici che fai ogni giorno insieme ai tuoi compagni di squadra per mettere in scena la performance perfetta devono essere il tuo punto di partenza verso ciò che ti rende veramente felice. Questo è quello che probabilmente pensa e prova un volteggiatore non appena ha finito la sua prova. Seconda uscita domenica 7 aprile 2019 per l’Asd Corte ai Ciliegi di Lendinara e nuovi grandi successi e piazzamenti di assoluto valore.

A fare da palcoscenico questa volta è la bellissima arena del centro equestre scuderia Equipolis Tiziana di Portogruaro e anche in questa occasione gli atleti allenati dal bravissimo tecnico federale di secondo livello Sara Belletti si sono dimostrati all’altezza della competizione, raggiungendo ottimi risultati in tutte le categorie. La gara andata in scena domenica era la terza tappa del Grande Trofeo delle Regioni di volteggio, formula che sta riscuotendo grande successo per adesione di atleti e di pubblico. E dalla quale si iniziano ad intravedere quelli che saranno gli atleti che dal ludico presto approderanno tra gli agonisti.

Scendendo nello specifico della competizione, gli atleti della categoria E dell’ Asd Corte ai Ciliegi M. Milan, A. Favaro, A. Rostellato, A. Gabrielli, L. Pignata; lounger S. Belletti, aiuto M. Resente, cavallo Lumiere, westfalia di 15 anni proveniente dall' esperienza eccellente di Nuova Maremma, hanno ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle della eccellente gara della Ased La Fenice. Dopo la vittoria ottenuta nella prima uscita, questo piazzamento permette l’accesso diretto ai Campionati Italiani già vinti lo scorso anno dagli atleti allenati dal tecnico Belletti nella categoria L. La longueur Belletti nella categoria L insieme alle sue ciliegine A. Rostellato, B. Masieri, G. Accardo, A. Bellinato e M. Resente e coadiuvata dall’aiuto longeur Mattia Resente, cavallo Lumiere, conquista una medaglia d’oro con grande soddisfazione per la squadra vincitrice in categoria F gli scorsi Campionati Veneti e seconde agli italiani, al debutto in questa gara con il galoppo. Con coreografia e musiche spettacolari ispirate al film “the greatest showman” e costumi realizzati in maniera magnifica da Sara e dalla meravigliosa Sartoria Liam di Badia Polesine, i giovanissimi atleti si sono fatti rispettare e anche per loro è arrivata la qualifica per la fase finale dei Campionati Italiani di volteggio.

Bronzo per un nuovo team di Corte ai Ciliegi in categoria L, con A. Lerario, A. De Veis, R. Berti, A. Zanon; lounger S. Belletti, aiuto M. Resente, cavallo Claretta, scendono in campo serene portando una simpatica e sorridente famiglia Addams. Nella categoria F int. altro bellissimo primo posto ottenuto con L. Pignata, D. Pistello; lounger A. Occhialini, aiuto S. Belletti, cavallo Claretta, il binomio ormai collaudatissimo di Corte ai Ciliegi ha bissato il piazzamento ottenuto nella precedente gara e ha dimostrato di avere un feeling che sicuramente regalerà altre fantastiche emozioni e grandi soddisfazioni. Ovviamente anche per questi atleti si sono spalancate le porte per i Campionati Italiani. Sempre per la Categoria F si sono fermate ai piedi del podio, ad un passo dal terzo posto nonostante una prova magistrale, i ragazzi della Corte ai Ciliegi. La squadra composta da G. Ferrigato, E. Arfiero, M. Paiatto, G. Parente, L. Fedozzi. al termine di una prova eseguita in maniera eccelsa, in una classe dove la competizione è altissima, hanno dovuto cedere il passo ai pari categoria più esperti e rodati, il risultato ottenuto lascia comunque ben sperare in vista delle prossime gare.

In questa giornata di gare ottimi piazzamenti per la Asde LaFenice guidata da Anna Cavallaro e Nelson Vidoni, che guadagna il numero piu alto di podi

La trasferta in terra veneziana si è chiusa quindi con bellissime prestazioni da parte di tutti gli atleti dell’Asd Corte ai Ciliegi e lascia a tutti i presenti un ricordo indelebile non solo delle performance sportive ma anche nello spirito di squadra e nell'unione di questi energici atleti accompagnati da appassionati genitori.

Un grande ringraziamento alla Scuderia Equipolis Tiziana nella veste dell’istruttore federale L. Favaro e al Conitato Organizzatore. Tra il 18 ed il 21 aprile il Tiziana ospiterà cone consuetudine atleti da piu’ parti nel mondo che verranno a gareggiare in un Concorso di Volteggio Internazionale, uno spettacolo imperdibile per appassionati e per chi vuole conoscere questa disciplina.