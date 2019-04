Rossoblù ai playoff al fotofinish

ROVIGO - Nell'ultima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B le ragazze di coach Fabio Frignani della Solmec Rhodigium Basket vincono in campo casalingo per 63-48 contro la Libertas Cussignacco, strappando al fotofinish il pass per accedere alla fase playoff che determinerà le squadre promosse in A2.

Dal primo minuto al quarantesimo le rodigine, scese in campo con Pegoraro, Furlani, Turri, Cognolato e Sorrentino conducono la partita non permettendo mai alle rivali di andare in vantaggio. Lieve calo d'intensità solamente nel secondo quarto, momento in cui le avversarie del Cussignacco accorciano portandosi a meno cinque lunghezze.

Dopo la pausa lunga, al rientro in campo le rossoblu, determinate più che mai ad avere la meglio, sferrano alla squadra ospite un parziale di 20 punti di distacco. Nell'ultimo parziale di gioco le rodigine mettono a segno solo quattro punti tenendo comunque in mano le redini della partita. Al suono della sirena ad aggiudicarsi l'incontro sono le padrone di casa che s'impongono per 63-48 tra le mura del Palazzetto dello Sport davanti ad un pubblico esultante per i play off conquistati. Coach Frignani ruota tutte le sue giocatrici e quest'ultime entrano in campo col giusto atteggiamento, dando ognuna il proprio contributo a una vittoria che è stata di squadra e di carattere, in un momento delicato del campionato.

Grande festa al Palazzetto dello Sport per questi playoff conquistati meritatamente dalle ragazze dopo un avvio di campionato in salita. Ci hanno però creduto alla fine vincendo questo critico incontro, per la compagna di squadra Elisa Ballarin che, dopo un campionato in cui ha trascinato le sue compagne con prestazioni sopra le righe si è ritrovata costretta a guardare la partita dagli spalti dopo l'infortunio della scorsa giornata, per la playmaker Martina Malin che in attesa del rientro in campo post infortunio al ginocchio è sempre stata vicina alla squadra, per Sara Manesco che dovrà essere operata di nuovo al ginocchio, per il pubblico che non ha mai smesso di incitare, ma soprattutto per loro stesse che non hanno mai mollato e hanno stretto i denti in momenti critici come questo.

Soddisfatto il tecnico Fabio Frignani a cui va riconosciuto un grande merito per il traguardo raggiunto dalle sue atlete. "é il giusto premio per un gruppo di ragazze che non ha mai mollato - commenta il tecnico ferrarese - è venuto fuori il carattere, nonostante le difficoltà, di un gruppo che è rimasto nascosto per molti tratti della stagione ma è venuto fuori al momento giusto. Le ragazze si meritano tutta la mia stima e l'ammirazione per come hanno raggiunto e voluto questo traguardo."

Non si conclude qui, dunque, il cammino delle rossoblu che continueranno a lottare e a far appassionare i tifosi nella fase play off che avrà inizio tra due settimane.

SOLMEC RHODIGIUM BASKET - LIBERTAS CUSSIGNACCO 63-48

PARZIALI: 24-17, 45-23, 58-34, 63-48

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Vaccarini, Zamboni 4, Turri 14, Veronese 5, Masarà 4, Viviani, Ferraro, Sorrentino 7, Furlani 10, Cappellato 2, Pegoraro 15, Cognolato. All.re Frignani, ass.te Migliorini

LIBERTAS CUSSIGNACCO: Toniutti 7, Mizzau M. 5, Mizzau A. 2, Beltrame 1, Lestani, Lazzaro 7, Quargnal, Poletto, Salomoni 9, Mio 8. All.re Milani

Arbitri: Sandu Ionut Vlad di Ponzano Veneto (Tv), Libralesso Marco di Morgano (Tv)