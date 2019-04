Il Verona Junior domina al Battaglini

ROVIGO - Il Verona dei rodigini Luca e Mirko Belloni, Riccardo Crepaldi e Riccardo Libralon ha dominato la 45esima edizione del Torneo Aldo Milani facendo incetta di premi. L’Accademia scaligera ha vinto tutti i match disputati battendo in finale un ottimo Rugby Milano 27-0. Un cammino quasi speculare quello delle due finaliste, il Verona aveva battuto in semifinale la Monti Junior Rovigo con un secco 19-0, la seconda ci era arrivata battendo il Roma Legio Invicta. Non è riuscito al San Donà l’incredibile tris, e dopo due edizioni da protagonista indiscusso del torneo ha dovuto cedere il trofeo al Verona. Brillante terzo posto per i rossoblù della Monti Junior che nella finale di consolazione ha avuto la meglio sull’Invicta Roma.

Alle premiazioni erano presenti, oltre al tecnico della FemiCz Rovigo Umberto Casellato, anche diversi Bersaglieri tra cui David Odiete, Massimo Cioffi, Francesco Modena, Julien Nibert, Jacques Momberg, Thor Halvorsen, Federico Pavesi, Diego Antl, Leonardo Mantelli, Joe Van Niekerk e Francesco Rossi.

Tra le numerose autorità presenti il Commissario prefettizio Nicola Izzo, il delegato provinciale del Coni Lucio Taschin, il consigliere regionale del Comitato Veneto Fir Lello Salvan, Gianpaolo Milan presidente del Panathlon di Rovigo.

“Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno consentito di organizzare l’ennesimo torneo Aldo Milani - ha dichiarato prima delle premiazioni Fabio Finotti presidente del club - partendo dagli arbitri senza i quali non si potrebbe giocare, i nostri volontari, la club house del Battaglini e le istituzioni che ci sono stati molto vicino come la Regione Veneto, la Provincia, il Comune di Rovigo, la Federazione Italiana Rugby, il Comitato Regionale Veneto, il Coni e il Panathlon. Un ringraziamento particolare alla FemiCz Rugby Rovigo Delta e alla Monti Junior Rovigo che ci hanno ospitato in questi due giorni, gli sponsor, e le 21 squadre che hanno partecipato onorando il torneo”.

Il rugby è sostengo. Prima di procedere alle premiazioni sono stati donati tre palloni autografati dai giocatori della Rugby Rovigo Delta alle società de L’Aquila, Cus Genova, e Province dell’Ovest Rugby tra l’applauso di tutto il Battaglini.

Premio ai più giovani partecipanti del torneo nati il 30 dicembre 2004: Federico Ranieri (Rugby L’Aquila) e Carlo Torri (Roma Legio Invicta) che hanno ricevuto la 11° Targa Ciar.

Premio intitolato a Nicola Perin al miglior numero 9 del torneo a Lorenzo Laterza (Monti Junior Rovigo). 19° Trofeo Andrea Dal Martello al miglior tre-quarti ala della manifestazione a Cole Clayton Kleinsmith (Buffalo’s). 22° Trofeo Fair-Play del Panathlon a Daniele Chiapparini (VII Torino).

Miglior numero 8 del torneo ad Alessandro Fierro (Rugby Milano), premiato dall’ex azzurro Salvatore Bonetti che si è aggiudicato la 20° Targa Paolo Cesaro.

Trofeo Le Felici d’oro per la squadra che ha realizzato più mete a Rugby Verona Junior che si è anche aggiudicata la 26° Targa Stefano Casotti in qualità di squadra miglior realizzatrice non solo per il numero di punti, ma anche per la qualità del gioco espresso. 45esimo trofeo Aldo Milani e Targa Vittorio ‘Biso’ Bordon alla squadra vincitrice del torneo Rugby Verona Junior.

I risultati della seconda giornata

Domenica 14 aprile stadio Mario Battaglini

CAMPO 1

FTGI Colleferro Appia - Roma Legio Invicta XV 0-8

Monti Rugby Rovigo Junior - Buffalo’s 7-7

Sud Tirolo Rugby - FTGI Valpolicella West Verona 7-15

FTGI Colleferro Appia - SS Lazio Rugby Junior 12-7

Roma Legio Invicta - Milano Rugby 5-10

Monti Rugby Rovigo Junior - Verona Rugby Junior 0-19

CAMPO 2

FTGI Euganei - AP Partenope Rugby 5-5

Province dell’Ovest Rugby - Cus Genova 21-0

San Donà - Grifoni Rugby Oderzo 21-7

FTGI Euganei - L’Aquila 0-5

Partenope Napoli - Cus Genova 5-12

Province dell’Ovest Rugby - L’Aquila Rugby 8-0

FTGI Euganei - Cus Genova 0-7

Cus Genova - L’Aquila 0-5

FTGI Euganei - Province dell’Ovest Rugby 7-19

CAMPO 3

Milano Rugby - S.S. Lazio 6-0

Verona Rugby Junior - Petrarca Padova 13-0

Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma - Nea Ostia Rugby 10-0

FTGI Rugby Polesine - VII Rugby Torino 10-7

Buffalo’s - Petrarca Padova 0-26

Oderzo - Sud Tirolo 12-19

AP Partenope Rugby - Province dell’Ovest Rugby 5-35

AP Partenope Rugby - L’Aquila Rugby 10-5

Finali

1/2 posto: Rugby Verona Junior - Rugby Milano 27-0

3/4 posto: Invicta Roma - Monti Junior 0-5

5/6 posto: Colleferro - Petrarca 0-24

7/8 posto: Buffalo’s - Lazio 10-5

9/10 posto: Valpolicella - Arvalia Villa Pamphili Rugby Roma 8-10

11/12 posto: San Donà - FTGI Polesine 14-12

13/14 posto: Sud Tirolo - Nea Ostia Rugby 0-26

15/16 posto Oderzo - VII Torino 0-43

Classifica Finale

1 Verona Junior

2 Rugby Milano

3 Monti Junior Rovigo

4 Legio Invicta Roma

5 Petrarca

6 Colleferro

7 Buffalo’s

8 Lazio

9 Villa Pamphili

10 Valpolicella

11 S. Donà

12 Ftgi Polesine

13 Nea Ostia

14 Sud Tirolo

15 VII Torino

16 Grifoni Oderzo

17 Province dell’Ovest Rugby

18 Rugby L’Aquila

19 Cus Genova

20 Partenope Rugby

21 Ftgi Euganei