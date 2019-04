Cannabis terapeutica, "serve lottare nelle Regioni che non hanno recepito il decreto legge"

La storia di Monica Bin, signora di 56 anni di Lendinara, costretta a convivere con una malattia rara quanto dolorosa, ha fatto il giro d’Italia (Santa Sarta, vicepresidente della associazione Pazienti cannabis terapeutica, che tiene a precisare quanto "né il presidente, né il vicepresidente del comitato è mai stato ricevuto dalla Ministro della salute Giulia Grillo. Ci si è sentiti con la stessa per email ed è stata sempre sensibile alla nostra problematica, rispondendo anche sollecitamente ad ogni nostra istanza e incontrando all'istituto farmaceutico militare di Firenze due membri del nostro direttivo durante la visita". Il problema è che la Regione Veneto riconosce la patologia della signora Bin come malattia invalidante, ma la terapia antalgica a base di cannabis non rientra tra quelle previste dai Lea della Regione ovvero convenzionate e dispensate dal Servizio sanitario nazionale. L'alternativa proposta da Venezia è farmacologica, ma nel frattempo Monica è diventata intollerante a tutti i principi attivi cosiddetti tradizionali degli antidolorifici. LENDINARA (ROVIGO) - Pronta a morire piuttosto che convivere con il dolore incessante che permane notte e giorno. LEGGI ARTICOLO ). A riguardo intervieneche tiene a precisare quanto "né il presidente, né il vicepresidente del comitato è mai stato ricevuto dalla Ministro della salute Giulia Grillo. Ci si è sentiti con la stessa per email ed è stata sempre sensibile alla nostra problematica, rispondendo anche sollecitamente ad ogni nostra istanza e incontrando all'istituto farmaceutico militare di Firenze due membri del nostro direttivo durante la visita". Il problema è che la Regione Veneto riconosce la patologia della signora Bin come malattia invalidante, ma la terapia antalgica a base di cannabis non rientra tra quelle previste dai Lea della Regione ovvero convenzionate e dispensate dal Servizio sanitario nazionale.

Sarta ribadisce quanto detto da Bin: "Ci sono alcune Regione, come Lombardia, Lazio, Campania che garantiscono l’erogazione in carico al sistema sanitario nazionali, mentre altre regioni, tra cui il Veneto, non offrono questo tipo di assistenza. "Quindi il problema è delle singole regioni. Ad esempio, nella mia Sicilia abbiamo la medesima problematica del Veneto, tanto che ho partecipato a degli incontri presso l’assessorato proprio per attuare l’articolo 18 quater della finanziaria, senza tuttavia che ancora oggi sia stata presa una decisione dal Governo siciliano in carica.