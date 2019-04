Il 18 aprile a Venezia si decide il destino della sanità polesana

ROVIGO - La discussione delle schede ospedaliere in Quinta commissione consigliare della Regione Veneto volge al termine. Come sottolinea la Cgil, “la proposta di schede ospedaliere uscita dalla giunta regionale penalizza il ruolo del pubblico, in maniera particolare gli ospedali periferici di Adria e Trecenta, in un continuo depotenziamento e per questo motivo, come già comunicato nella manifestazione di sabato, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione a Venezia durante la discussione per la chiusura e il voto che si terrà giovedì 18 aprile al pomeriggio”.

Davide Benazzo della Cgil Rovigo spiega che “questa è una situazione gravissima che sta mettendo a serio rischio la sanità pubblica di questo territorio e che nei fatti crea i presupposti per un futuro ridimensionamento di tutta la sanità del territorio. Ora si depotenzia Adria e Trecenta, ma poi anche Rovigo, impoverito delle due ali e con una grande competizione del privato, rischia la centralità per il prossimo futuro”.

La manifestazione partirà alle 13.30 dalla stazione Santa Lucia di Venezia con un corteo fino a palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale, dove il sindacato farà presidio fino alle 18.

“Abbiamo chiesto incontro all’assessore Manuela Lanzarin e al presidente della Quinta commissione, Fabrizio Boron al fine di presentare le preoccupazioni e le richieste che riteniamo utili alla tutela dei servizi sanitari della Provincia di Rovigo e del diritto alla salute dei cittadini di questo territorio. Diventa essenziale che la voce del nostro territorio arrivi più forte possibile e per questo invitiamo le amministrazioni, la politica, i lavoratori e tutta la cittadinanza ad essere presenti”.