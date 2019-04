Furti a raffica e ricettazione, è in prigione 

ROVIGO - Senza fissa dimora, aveva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rovigo per un cumulo di pene per reati contro il patrimonio. Furti a raffica in Veneto, ricettazione, e non solo, Michele Milanovic, nato a Sassari, e residente a Porto Torres, è stato individuato ed arrestato ad Adria (Rovigo) dalla sezione catturandi della Squadra mobile diretta da Gianluca Gentiluomo.

11 mesi e 28 giorni la condanna definitiva per il 27enne che si è dichiarato “apolide”, ma è probabilmente di origine serba.