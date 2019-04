Ipsia Bari, giornata di formazione sull’energia

ROVIGO - Mondo della scuola e del lavoro sempre più ‘interconnessi’, grazie all’iniziativa promossa da E-Distribuzione Triveneto e rivolta agli studenti dell’ultimo biennio degli Istituti Tecnici.

Una trentina di studenti delle classi 5A e 5B dell’Istituto Ipsia Enzo Bari di Badia Polesine, accompagnati dai professori Luca Baldo e Tiziano Lanzoni, hanno visitato alcune delle strutture più significative dell’azienda presenti presso la sede della zona di Rovigo.

Durante la visita i tecnici specializzati hanno illustrato l’articolazione dell’azienda, le procedure di manutenzione fondamentali per garantire la massima qualità del servizio elettrico e lo svolgimento in sicurezza delle attività operative; il tutto in modo interattivo, coinvolgendo attivamente i partecipanti. Un ottimo laboratorio per entrare a diretto contatto con il mondo dell’energia e con i dispositivi tecnici che i ragazzi studiano nelle ore di lezione a scuola e che, in futuro, potranno rappresentare per loro un potenziale ambito d’impiego.

Successivamente gli studenti hanno visitato la cabina primaria di “Rovigo PA”, uno dei diversi nodi della rete cittadina e della provincia di Rovigo, che smistano l’energia elettrica proveniente dalla rete di trasporto nazionale per arrivare fino alle imprese e all’interno delle nostre case, ed alcune cabine secondarie presenti nell’area.

Tantissime le curiosità emerse da parte dei ragazzi durante la visita: dalla gestione delle tante piccole sfide quotidiane, alla risoluzione dei guasti, alle aspettative di crescita professionale all’interno dell’Azienda e i desideri legati al futuro lavorativo.

“E-Distribuzione - sottolinea Stefano Leviti, responsabile E-Distribuzione zona di Padova e Rovigo –continua ad essere uno degli sbocchi professionali più appetibili. Per l’Azienda è fondamentale investire nella formazione e avvalersi della collaborazione di giovani intraprendenti e preparati. Ma più in generale crediamo e investiamo nella formazione delle nuove generazioni – conclude Leviti – organizzando frequentemente incontri con le scuole, visite ai nostri impianti ed offriamo l’opportunità di accedere ai percorsi di alternanza scuola-lavoro”.

La giornata di formazione, nata con l’obiettivo di creare un ‘ponte’ tra scuola e mondo del lavoro, si inserisce tra le diverse iniziative promosse in Veneto da E-Distribuzione per le scuole, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del funzionamento degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica ed avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.