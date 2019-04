ROVIGO - E’ in corso di svolgimento il Torneo Giovanile #UovadiPasqua, iniziato il 13 aprile e che si concluderà sabato 20 aprile, presso gli impianti del Circolo Tennis Rovigo e riservato alle categorie under 10, under 12, under 14 e under 16 maschile e femminile. La manifestazione ha visto una sorprendente partecipazione di giocatori e giocatrici provenienti da varie parti del Veneto con un pregevole livello di gioco. Questa la distinta degli iscritti per categorie in gara: Singolare Maschile Under 10 con 14 iscritti, Singolare Maschile Under 12 con 27 iscritti, Singolare Maschile Under 14 con 20 iscritti, Singolare Maschile Under 16 con 11 iscritti, Singolare Femminile Under 10 con 4 iscritti, Singolare Femminile Under 12 con 12 iscritti, Singolare Femminile Under 14 con 7 iscritti, Singolare Femminile Under 16 con 4 iscritti

Complessivamente 99 atleti under che hanno giocato e giocheranno fino a sabato sui campi del circolo rodigino che con questo risultato importante attesta gli sforzi compiuti nella promozione del tennis giocato e che vuole protagonisti i giovani, soprattutto della provincia di Rovigo.

Al momento perfetto lo sviluppo degli otto tabelloni che compongono il torneo con già il primo verdetto nella categoria Under 10 femminile che ieri (mercoledì) ha visto la sua conclusione con Gemma Fabbri (CT Taglio di Po) vincere su Veronica Pastorello (CT Rovigo) nella finale del tabellone riservato alla loro categoria. Info sui tabelloni e orari degli incontri in programma fino a sabato 20 aprile visitando il sito www.circolotennisrovigo.it oppure sul profilo Facebook @ctrovigo.