Monica Gambardella: stadi ed impianti sportivi a norma

ROVIGO -Con questo pensiero la candidata sindaco del centrodestraL'impegno dell'aministrazione appena terminata ha portato ila vedere finalmente ultimata la procedura per l'agibilità completa, in direttura d'arrivo previo adeguamento delle luci, alla sistemazione di spogliatoi e tribuna partirà nelle prossime settimane, e invece il materassone per il salto in alto è già stato consegnato dall'ultimo assessore allo sport Andrea Bimbatti. Questione diversa per quanto riguarda l'impianto Gabrielli e Battaglini.L'impegno del futuro sindaco Gambardella per losarà quello di concedere la deroga all'uso dell'impianto attualmente privo di convenzione d'uso, non ancora messa a gara perchè la struttura dovrà essere oggetto di lavori di manutenzione. "Cercheremo di consentire la possibilità di iscrizione al campionato alle squadre che dovranno indicare il campo da gioco, nel contempo prenderò in mano la richiesta effettuata dal Comune all'accesso ai fondi del Bando periferie per l'edilizia sportiva, ed una volta avuta garanzia di finanziamento, avvieremo i lavori di messa a norma. Ultimati i lavori all'impianto comunale potremo mettere a gara la gestione".Gambardella è positiva per l'impianto Gabrielli "la, garantisce alla città di Rovigo che l'attenzione della mia amministrazione non sarà solo a parole, ma nei fatti".Lo sinvece ha visto nel recente passato l'ultimazione di importanti lavori di adeguamento, finanziati in parte dalla Regione Veneto, sempre attraverso l'assessore Corazzari, e dalla Fondazione Cariparo. E' già nella disponibilità del Comune il certificato di prevenzione incendi e sono ancora pochi i dettagli da sistemare per completare l'opera."Al Battaglini quella da aggiornare è la, siglata al tempo del commissario prefettizio Ventrice, in regime di somma urgenza per la possibilità di accesso alle competizioni internazionali per la Rugby Rovigo, come ribadito dal presidente Zambelli - afferma la candidata Gambardella che aggiunge: - so che la scorsa amministrazione ci stava lavorando, ma al momento posso solo ascoltare le istanze e registrare quanto fatto dal presidente Zambelli. Se ci sono delle criticità verranno risolte con l'impegno che un buon sindaco deve comunque mettere nel settore dello sport, qualunque casacca indossi.