Vigilia di Pasqua in campo per il batti e corri 

ROVIGO - Prima trasferta della stagione per l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo. Sabato 20 aprile, i rossoblù saranno impegnati a Reggio Emilia sul diamante del Palfinger Reggio Rays, nella doppia sfida valida per il secondo turno del girone B di Serie B. Gara uno è in programma alle 15.30, gara due sotto i riflettori alle 20.30. Si gioca allo stadio "Caselli", uno dei più grandi del baseball italiano.

La sfida inevitabilmente riporta la mente alla finale scudetto di qualche stagione fa che vide i polesani sfiorare il tricolore. Ora, con l'inserimento degli emiliani nel girone B (nella scorsa stagione erano nel gruppo A) le due formazioni incrociano nuovamente i loro destini. Nei rispettivi roster giocano ancora alcuni dei protagonisti di quella serie di finale: Rondina e Schibuola per i rossoblù, Macaluso, Biagini e Bertolini.

I polesani sono reduci dal buon pareggio casalingo nell'esordio contro i T-Rex Pastrengo: un incontro che ha dato segnali positivi soprattutto sul monte di lancio, reso ancora più consistente dal rientro invernale di Enrico Crepaldi ma anche dalla crescita dei giovani che lo scorso anno si sono affacciati per la prima volta alla Serie B. Si attendono risposte altrettanto confortanti dall'attacco, non sempre efficace nelle due gare dello scorso weekend: un salto di qualità che dovrebbe arrivare soprattutto su Andres Chacon, l'altro innesto di prestigio nel roster rodigino. A parte Masiero, alle prese con un problema alla caviglia, il manager Fidel Reinoso potrà contare sull'intera rosa.

L'avvio di stagione è stato promettente per Reggio Emilia che ha colto una doppia vittoria sul diamante dei Dynos Verona, mettendo in mostra soprattutto ottime qualità in attacco. Ci sono, dunque, tutte le premesse per assistere a un incontro combattuto e spettacolare.

Vigilia di Pasqua sul diamante anche per il softball rossoblù. Nel secondo turno di Serie A2 le "girls" del Baseball Softball Club Rovigo fanno il loro esordio casalingo ospitando le ragazze del Tecnoval Dynos Verona. Gara uno alle 11. Dopo la durissima e proibitiva trasferta a Sesto Fiorentino, le rodigine inseguono i primi punti davanti al pubblico amico, ma la doppia gara si preannuncia impegnativa dal momento che le scaligere sono state rinforzate dalla collaborazione avviata con il Bussolengo. Sul monte di lancio rossoblù rientra Temporin, che aveva saltato il primo turno per problemi di lavoro; assente solo Boracelli, infortunatasi in Toscana durante il match di esordio.

Mercoledì sera successo 4-3 della formazione under 18 dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo Under 18 nel confronto contro il Ponzano Veneto.