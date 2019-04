Tutte le iniziative per la festa della Liberazione: evviva il 25 aprile

ROVIGO - Sarà un 25 aprile denso di iniziative a Rovigo e provincia. Il. In tale occasione aAlle 10.50 a Palazzo Nodari ci saranno gli interventi del presidente Ivan Dall’Ara e del commissario straordinario Nicola Izzo e dello storico Gianni Sparapan. A seguire la cerimonia si sposterà in piazza Vittorio Emanuele II per lo schieramento dei reparti, l’alzabandiera e la deposizione di corone al monumento ai Caduti alla Gran Guardia ed in corteo ai ceppi commemorativi a palazzo Nodali e piazza Matteotti.con l’evento “Angela, Lina, Maria, Nilde, Teresa: partigiane e combattenti. Madri della Liberazione e della Costituzione”, con gli interventi del presidente della Provincia Ivan Dall’Ara, del presidente Gruppo autori polesani,del presidente della Commissione provinciale Pari opportunità, Antonella Bertoli.Queste le iniziative che si svolgeranno negli altri comuni: ae onore ai Caduti delle guerre, alle 9 nella chiesa parrocchiale si terrà la santa messa, alle 10 il corteo con la deposizione della corona al monumento ai Caduti in cimitero e, alle 10.15, nella corte della Bachessa, ci saranno i saluti del presidente della Provincia e del sindaco di Villadose.si terrà il raduno e poi alle 18.15 nella chiesa parrocchiale ci sarà la santa messa, alle 18.45 in piazza Marconi il saluto e l’orazione del sindaco e a seguire la deposizione delle corone al monumento ai Caduti e al cimitero di Ceregnano, seguirà una cena con simpatizzanti e iscritti. Ilci sarà la santa messa e deposizione della corona al monumento dei Caduti; semprealle 10.30 ci sarà la messa e deposizione delle corone al monumento ai Caduti di Lama Polesine e Pezzoli.è previsto il ritrovo e deposizione di mazzi d’alloro ai cippi e alle lapidi e ai Caduti, alle 9.45 il raduno e la formazione del corteo, alle 10 in piazzetta san Nicola, al monumento ai Caduti, ci sarà l’alzabandiera, esecuzione dell’inno nazionale a cura degli allievi del conservatorio di musica “Buzzolla” e la deposizione di una corona d’alloro; alle 10.15 in sala consiliare ci saranno gli interventi del sindaco, del presidente del consiglio, degli studenti e un’orazione di Aldo Rondina; alle 11.45 nella chiesa di San Nicola la celebrazione della santa messa.nella frazione di Crociara alle 9.15 la messa e la benedizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti; il 25 aprile nella frazione di Rivà alle 9.30 ci sarà la santa messa e deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti; sempre il 25 aprile nella frazione di Gorino Veneto alle 10 ci sarà la deposizione d’alloro al monumento ai Caduti; il 27 aprile nella frazione di Grillara alle 10.30 si terrà la messa e deposizione della corona d’alloro; sempre il 27 aprile ad Ariano alle 11 santa messa e deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti e il 28 aprile nella frazione di Pisano alle 10.30 santa messa e benedizione della corona.davanti al municipio e al monumento ai Caduti ci sarà alle 9.15 la deposizione di una corona d’alloro.in sala consiliare alle 10.30 sarà consegnata una borsa di studio da parte delle figlie di Giovanni Teobaldo Rossi e da parte dell’amministrazione comunale, alle 11.30 sarà deposto un mazzo di fiori sotto la stele della torre civica.a Garofolo alle 10 ci sarà la deposizione di una corona d’alloro e alle 10.30 la santa messa e deposizione d’alloro al monumento ai Caduti di Canaro.nella Madonna dei Cuori alle 18 ci sarà la santa messa e la processione.Nel comune dinel cimitero alle 10 ci sarà il raduno al mausoleo dei martiri di Villamarzana e corteo fino alla chiesa, alle 10.30 ci sarà la santa messa e corteo al monumento ai Caduti.alle 9.45 ci sarà il corteo che partirà dal municipio e alle 10 la santa messa e deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti e l’intervento del sindaco.Nel comune dinella frazione di San Pietro Polesine alle 11 ci sarà la santa messa e la deposizione della corona d’alloro ai Caduti.in piazza Marconi alle 8.15 si terrà il raduno davanti al palazzo municipale, alle 8.30 la santa messa e deposizione della corona d’alloro.nella piazza della chiesa e in piazza Martiri alle 10 la deposizione della corona e l’intervento degli alunni.Nel Comune dinella sede municipale alle 9.15 ci sarà il raduno e alle 9.30 ci sarà la santa messa e deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti.Nel comune dinella chiesa Sant’Antonino Martire alle 10.30 ci sarà la santa messa e deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, alle 11.45 il corteo nella casa di riposo.nella chiesa parrocchiale alle 9.45 ci sarà la santa messa e commemorazione in piazza dei Caduti.Nel comune dinella biblioteca comunale alle 21 ci sarà la mostra documentale sul dominio austriaco e il brigantaggio dal titolo Oltre la libertà di confine. Il 25 aprile alle 10 ci sarà la santa messa e deposizione della corono d’alloro al monumento ai Caduti.nel cimitero alle 17 ci sarà l’inaugurazione e posa del manufatto artistico nella tomba dei partigiani lendinaresi, ilin piazza Risorgimento alle 9.45 il raduno e deposizione delle corone d’alloro e alle 10.15 nella chiesetta di Sant’Anna la celebrazione della messa, alle 11.15 al teatro comunale Ballarin i saluti del sindaco e delle autorità e l’intervento degli alunni con la banda cittadina.in piazza XX Settembre alle 10.30 ci sarà la santa messa e intervento commemorativo del sindaco.Nel comune diin piazza Matteotti nella sala Visitor Center alle 10.30 si terrà la celebrazione della santa messa, mentre alle 11.30 corteo e deposizione della corona al monumento ai Caduti ed esibizione della banda musicale.in piazza Marconi alle 9.30 ci sarà il raduno delle autorità e degli invitati davanti al municipio, alle 10 la messa e deposizione della corona d’alloro ai Caduti e la cerimonia commemorativa.in piazza Aldo Moro alle 10.15 la festa degli Alberi con intervento delle autorità ed esibizione degli alunni delle scuole e, per finire, deposizione della corona al monumento ai Caduti.nella chiesa di San Giorgio alle 10.30 la santa messa a suffragio ai Caduti e alle 11.15 il corteo al monumento ai Caduti in piazza Marconi con deposizione di cuscini di alloro e allocuzioni delle autorità.nella sala polivalente Alfredo Borin alle 21 ci sarà la conferenza su Guglielmo Olivotto; ilnella sede municipale alle 9.30 raduno e corteo, alle 10 nella chiesa parrocchiale ci sarà la santa messa e alle 11 il consiglio comunale dei ragazzi con l’intervento di Marco Chinaglia.