Installate due nuove pensiline per i bus a Lendinara

LENDINARA (RO) - Sono state installate a Lendinara due nuove pensiline nelle fermate del servizio di Trasporto pubblico locale (Tpl): una alla fermata in località Santa Lucia, in prossimità della corsia con direzione Lendinara - Cavazzana e l’altra nel centro di Rasa, vicino al ponte, nella corsia con direzione Badia Polesine - Lendinara.

Una terza pensilina verrà installata sulla fermata in via IV Novembre, al termine dei lavori del nuovo tratto di pista ciclo pedonale che arriva fino al Famedio di San Rocco.



Come ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Davide Bernardinello, “si tratta dell’avvio di un progetto che riguarda la sistemazione delle aree di fermata degli autobus attraverso la posa di nuove pensiline, per riparare gli utenti del servizio attualmente gestito nella nostra provincia dalla ditta Busitalia Veneto spa. L’obiettivo è rendere più fruibile, efficiente, comodo e sicuro il servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale”.



Per la scelta dei luoghi è stata data priorità alle segnalazione dei cittadini raccolte attraverso le consulte territoriali. “Con i responsabili tecnici del nostro Comune, i tecnici della ditta che gestisce il servizio e i tecnici dell’ente provinciale - prosegue Bernardinello - sono state censite tutte le fermate esistenti. Vi sono altre richieste al vaglio che però richiedono un iter burocratico più complesso (espropri, frazionamenti, inserimento nella pianificazione urbanistica, risorse di bilancio) per cui la sistemazione e messa in sicurezza delle fermate presenti in tutto il territorio comunale sarà completata dalla prossima amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili”.