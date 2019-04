Patrizia Bartelle: “Sanità sempre più in mano ai privati”

ROVIGO – Il privato, nel prossimo futuro, si sostituirà al pubblico per quanto riguarda la? A porre il dubbio è la. “, associazione che raggruppa gli ospedali privati non religiosi, inha voluto precisare che i posti letto privati in Regione Veneto sono solo il 15% del totale regionale - spiega la Bartelle - e quindi sono solo il 50% della media nazionale, quasi a dire che il privato nella sanità veneta ha poco spazio. Si è però scordato di dirci che, dove in rapporto al numero di abitanti sul totale regionale diventa ben più del 16% e supera di molto la media nazionale del 30%”.Secondo la consigliera regionale, quindi, vi sono, “ma mentre i cittadini veronesi non sembrano soffrirne, i polesani non accettano lo smantellamento progressivo degli ospedali pubblici e difendono con forza Adria e Trecenta, bastonati dalle schede di Zaia a favore dei privati di Rovigo e di Porto Viro”.Sempre nella stessa audizione, ricorda la Bartelle, “a domanda sul tema (il rappresentante dell'Aiop, ndr) ha risposto che, che la giunta Zaia ha deciso di esternare a società private, di fatto delegando al profitto anche la sanità territoriale”.