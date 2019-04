Pasquetta tutta di corsa

CASTELMASSA (RO) - Ha avuto grande successo il lunedì dell'Angelo 22 aprile (Pasquetta), la 48esima edizione della Sgrupada, un classico del podismo polesano. A livello agonistico ha bissato il successo 2018 Daniel Turco sull'impegnativo circuito urbano e arginale di 9,4 km, portacolori dell'Atletica Bovolone, classe 1998, in 32' esatti, performance notevole e successo netto. Ha staccato di ben 18" Roberto Bianchi (1973) del Picorunners e di 58" il coequipier Luca Menegatti (1992); buon 4° il massese Federico Antonioli (1985) in 33' e 27" dell'Atletica Bondeno, al 5° posto Federico Soriani (1974) in 33' e 27" del Quadrilatero.

”La Sgrupada, un appuntamento strategico da noi aperto a tutti - ha commentato Paolo Gilioli, consigliere delegato allo sport del comune di Castelmassa - in senso agonistico e amatoriale (camminata e nordic marcia) per uomini e donne ogni età. Il meteo mattiniero incerto non ha impedito una partecipazione numerosa lombardo-veneto-emiliana. Organizzazione al solito perfetta a cura di Comune, Avis e Pro Loco in sintonia con protezione civile Alto Polesine, nonni vigili, Sport Bike, cicloamatori Castelmassa e libero movimento Po River; insostituibile lo speaker Mario Brusco. L'epilogo con le premiazioni e il ringraziamento di Alessandro Ravagnani presidente avisino ”a tutti coloro che hanno partecipato, sostenendo la manifestazione, una menzione particolare per Lauro Brigo, anima e colonna portante de La Sgrupada”.

I risultati delle altre categorie.

A maschile 2 km.: 1° Alessio Gallani, 2° Alessandro Cisco, 3° Tommaso Cisco. Femminile: 1a Alice Pavani, 2a Ester Rovito.

B maschile 2 km: 1° Ynes Yemal, 2° Oscar Pietro Pretti, 3° Lorenzo Fiordi. Femminile: 1a Marta Giovannoni, 2a Giulia Vedana.

D femminile km. 9,4: 1a Michela Zorzanello, 2a Alessandra Franchetto, 3a Lisa Carraro.

E maschile km. 9,4: 1° Stefano Baraldini, 2° Paolo Trovò, 3° Riccardo Rubini. Femminile: 1a Simonetta Siviero, 2a Mara Benfatti, 3a Carla Faggin.