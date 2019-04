Victor Jimenez sarà il nuovo coach del Viadana

VIADANA (MN) - Nel corso dell’ultima riunione del consiglio di amministrazione, i membri hanno approvato all’unanimità la scelta di Victor Jimenez quale allenatore e direttore tecnico per il Rugby Viadana 1970 per la stagione 2019/2020.

Si chiude il triennio di gestione di Filippo Frati, al quale vanno i ringraziamenti della società per il lavoro svolto e un in bocca al lupo sentito per il proseguo della sua carriera.

La società ha valutato diverse possibilità e curricula di vari tecnici disponibili a indossare la casacca di colui che dovrà farsi carico del rilancio di una società che punta a consolidare il rapporto con i propri atleti attraverso un progetto di valorizzazione del vivaio giallonero, nonché al rientro di tutti quei tesserati che in questo momento militano in altre squadre. Il club ha ritenuto che l’esperienza internazionale di Victor Jimenez, unita alla buona conoscenza dell’ambiente viadanese, possano garantire gli obiettivi per la prossima stagione e continuare a tenere alta la bandiera della palla ovale in riva al Po. Nelle prossime settimane sarà ridefinito lo staff tecnico che accompagnerà Jimenez nella sua avventura e si concluderanno le intese già avviate con i molti atleti che hanno scelto di iniziare o continuare la propria esperienza a Viadana.

Victor Jimenez, classe 1970, da giocatore ha vestito le maglie di Los Caranchos (ARG), Union de Rugby de Rosario (ARG), Rugby Viadana, L’Aquila Rugby, UR Capitolina, Lazio Rugby

Dopo l’esperienza come allenatore giovanile in Argentina, Jimenez ha proseguito questa attività anche in Italia nella doppia veste di giocatore e allenatore sia a Viadana che con la Lazio dove ha guidato la U20 bluceleste prima di passare alla prima squadra. Con Jimenez in panchina in Serie A arriva la promozione in Eccellenza per la Lazio al termine della stagione 2009/10. Nell’estate del 2014-dopo 3 stagioni nel massimo campionato italiano- il coach argentino passa in pianta stabile come coach degli avanti nello staff della Nazionale Under 20 diretto da coach Gianluca Guidi. Dopo la positiva esperienza al Junior World Rugby Throphy cileno e il mondiale U20 in Nuova Zelanda insieme al nuovo head coach Alessandro Troncon, nella stagione 2013/14 Jimenez ha fatto parte dello staff tecnico dell’Accademia zonale FIR di Roma per poi approdare, la stagione successiva, alle Zebre Rugby Club come allenatore degli avanti, rimanendo nella franchigia di base a Parma per 3 stagioni. Nel 2017 torna in Argentina, dopo 18 anni in Italia, come responsabile tecnico del club argentino Los Caranchos.