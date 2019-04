Ecco le designazioni per i verdetti dell’ultima giornata

ROVIGO - Paradossalmente la griglia playoff non è ancora decisa, anche se i valori espressi in campo parlano chiaro. Difficile ipotizzare uno scivolone del Calvisano capolista in casa del Valorugby, me se ciò dovesse accadere la FemiCz Rovigo ha il dovere di vincere con il San Donà per sperare in una ipotetica finale scudetto in casa. Tutto in 80 minuti anche il capitolo salvezza, il Valsugana è già fuori dai giochi, e la squadra di Polla Roux ospiterà la Lazio che spera in un passo falso del Verona a Viadana.

Tutte le partite si giocheranno in contemporanea alle 16. Manuel Bottino dirigerà il match tra Viadana e Verona con gli ospiti che andranno a caccia di una vittoria per la matematica conferma nel massimo campionato rugbistico italiano. Il derby veneto tra Rovigo e San Donà sarà affidato a Federico Vedovelli. Marius Mitrea sarà il fischietto del match tra Valsugana e Lazio con i romani che giocheranno con un orecchio puntato a Viadana. I campioni d’Italia in carica del Petrarca faranno visita alle Fiamme Oro: match diretto da Vincenzo Schipani. Medicei-Mogliano sarà arbitrata da Gianluca Gnecchi, mentre la direzione di gara di Valorugby-Calvisano sarà affidata a Giuseppe Vivarini.

Queste le designazioni arbitrali dell’ultima giornata di campionato:

TOP12 – XXII giornata – 27.04.19 – ore 16

Rugby Viadana 1970 v Verona Rugby

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Andrea Spadoni (Padova)

Quarto Uomo: Riccardo Salafia (Milano)

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Filippo Bertelli (Brescia), AA2 Gianmarco Toneatto (Udine)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Valsugana Rugby Padova v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Marius Mitrea (Treviso)

AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Massimo Brescacin (Treviso)

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Rugby

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Franco Rosella (Roma)

Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Antonino Nobile (Frosinone)

Quarto Uomo: Stefano Rosamilia (Roma)

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Arb. Giuseppe Vivarini (Belluno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Andrea Laurenti (Bologna)

Classifica

Kawasaki Robot Calvisano 86

FEMI-CZ Rovigo 83

Argos Petrarca Rugby 78

Valorugby Emilia 78

Fiamme Oro Rugby 65

Toscana Aeroporti I Medicei 46

Lafert San Donà 45

Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 37

Verona Rugby 29

S.S. Lazio R. 1927 25

Valsugana Rugby Padova 21