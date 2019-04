C’è un progetto dell’ex scalo merci del 2016 pronto per la fase esecutiva 

ROVIGO - I progettisti Alessio Pipinato e Alessandro Massarente che hanno sviluppato il progetto di riqualificazione urbana dell’area da almeno un decennio, in collaborazione con il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo, la Regione Veneto, Bus Italia, Ferrovie dello Stato e altri al recupero e alla valorizzazione dell’area ex scalo merci, apprendono a mezzo stampa delle intenzioni del commissario pro-tempore del Comune di Rovigo di spostare la collocazione attuale della “stazione delle corriere” allo scalo merci ferroviario, al fine di risolvere un problema annoso, che impegna da anni la nostra città. “Desideriamo informare il Commissario che su tale questione i sottoscritti (in rappresentanza delle rispettive società) hanno prodotto un progetto definitivo, condiviso da tutti gli enti, e finalizzato a risolvere numerose problematiche trasportistiche di questo nodo della città”. Il progetto prevede la realizzazione della nuova autostazione delle corriere, ma anche un nuovo parcheggio scambiatore per auto (per risolvere le problematiche di sicurezza connesse alla sosta impropria lungo viale porta Adige e molte vie della Commenda), un diverso regime viabilistico, la realizzazione di passaggi e connessioni pedonali in sicurezza, un’ampia zona di sosta per le biciclette, un completo riassetto della viabilità ciclabile e pedonale, e alcuni interventi privati finalizzati a rivitalizzare una zona della città in stato di degrado e abbandono. “La riqualificazione urbana di questo comparto è pertanto a cuore della città e delle sue istituzioni da anni, - ribadiscono Pipinato e Massarente - ma riteniamo debba seguire tappe ben definite, finalizzate ad analizzare e progettare compiutamente con l’accordo di tutte le istituzioni coinvolte una trasformazione decisiva di quest’area strategica per la città “.

I due professionisti chiedono accoratamente al Commissario di informarsi con accuratezza sul passato pregresso del progetto di riqualificazione. “Sarebbe una iattura per la città che si pagherebbe molto cara in termini di sicurezza, funzionalità e utilizzo di quest’area se tale spostamento avvenisse per mezzo di una semplice asfaltatura con qualche pensilina di addobbo. Non è infatti questo quanto è previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, né dal Piano di Assetto del Territorio, né dalla procedura di Accordo di Programma già avviata ai sensi della legge regionale urbanistica di concerto con tutti gli enti coinvolti. Se ad oggi i risultati non si vedono, non è certo colpa dei progettisti”. L’iter era stato avviato anche con l’ultima legislatura comunale, ma purtroppo è stato interrotto nel 2016 “per ragioni a noi non note”.

Il progetto si è bloccato subito dopo che il Comune scelse di presentare nel bando “periferie” del Mit la riqualificazione dell’ospedale Maddalena, ovvero un bene di proprietà privata, e non la realizzazione della stazione delle corriere, ovvero un bene completamente pubblico. In quel momento il progetto venne rimesso dal Comune nei cassetti, dove giace depositato.

“Con il progetto del 2016 si raggiunse sicuramente un importante risultato - specificano - ovvero l’ottenimento di tutti i pareri necessari a procedere con la fase esecutiva (pareri Vigili del Fuoco, Soprintendenza, Ulss 5 Polesana, Consorzio di Bonifica, Regione Veneto ecc.) e con l’assenso della Regione Veneto a dichiarare l’interesse regionale per la riqualificazione del comparto dello scalo merci. Per la natura del progetto, di carattere “Strategico regionale” - come da “Deliberazione giunta regionale n. 1451 del 15 settembre 2016 Comune di Rovigo (RO). Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n.35/2001 per la Riqualificazione dell'area "Scalo Ferroviario della Stazione di Rovigo". Avvio del procedimento - DGR n. 2943 del 14.12.2010” - “riteniamo utile e necessario - concludono Pipinato e Massarente - che tale progetto sia demandato in sede attuativa alla prossima legislatura comunale, non potendo essere affrontato in maniera affrettata con un trasferimento che, se realizzato nelle modalità paventate, potrebbe creare più problematiche di quelle che intende risolvere”.