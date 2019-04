In bassopolesine le eccellenze dell’Under 14

PORTO VIRO (RO) - Sarà Fipav Rovigo in collaborazione con Volley Ariano e Delta Volley Porto Viro ad ospitare domenica 28 aprile le eccellenze dell’Under 14 maschile e femminile del Veneto che si contenderanno il titolo regionale per l’accesso alla fase nazionale del 14/19 maggio a Bormio per il maschile e a Sottomarina/Rosolina per il femminile.

L’evento di domenica 28 aprile nel dettaglio prevede la partecipazione delle quattro semifinaliste, per categoria, che si giocano il 25 aprile l’accesso alla finale. Nel femminile Gielle Imocovolley San Donà, Synergy Volley, Lemilleeunanotte VCFU14 e U.S. Torri, nel maschile Lexus Vicenza, Dinamica Pozzonovo ABC, Volley Treviso e Kioene Padova. Le due società finaliste per ogni categoria, si contenderanno il titolo Under 14 regionale, nella gara unica che si disputerà proprio domenica 28 aprile al palasport di Porto Viro, in via XXV aprile, 54. Le finali 3/4 posto verranno precedentemente giocate al palasport di Ariano, in via Berlinguer 26. Ad organizzare l’evento è il Comitato regionale Fipav Veneto, che sarà presente con lo staff al completo, con il supporto del Comitato territoriale Fipav Rovigo e delle società di casa Volley Ariano e Delta Volley Porto Viro.

Le finaliste arrivano da un lungo percorso di gare iniziato a novembre con le fasi territoriali che è proseguito ad aprile con gli ottavi della fase regionale. I campioni e le campionesse regionali staccheranno il pass per accedere alle finali nazionali previste a metà maggio. Ci aspettano due attese sfide che a Porto Viro promettono gran spettacolo. Le gare sono naturalmente aperte al pubblico.