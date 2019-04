Prodotti freschi per una gita fuori porta

ROVIGO - L’appuntamento è per sabato 27 aprile in via Vittorio Veneto 87/a, al mercato coperto, dove ci saranno i produttori agricoli di Campagna Amica che sapranno dare tutti i consigli pratici per un pic-nic perfetto. L’iniziativa di Coldiretti è denominata ‘agriscampagnate’, Primavera, giornate di sole, voglia di gita fuori porta, ma come fare con il rifornimento? Come da tradizione in questo periodo si fanno le scampagnate e i produttori di Campagna Amica sono pronti con i loro consigli per organizzare una gita fuori porta con i fiocchi.

Si tratta di prodotti di stagione e rigorosamente frutto di una filiera corta. Solo così sarà una vera agriscampagnata che ti permetterà di scoprire o riscoprire i sapori del territorio.