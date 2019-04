Segnali positivi in casa rossoblù 

ROVIGO - Buoni segnali dall'avvio stagionale delle Under dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Lo scorso weekend l'Under 15 rossoblù si è aggiudicata il combattuto confronto con l'Olimpic Baseball Romano d'Ezzelino: 11-8 il punteggio in favore dei polesani. Gara spettacolare sul diamante di via Vittorio Veneto, con una buona partenza degli avversari grazie a un bel un fuoricampo interno. Perentoria la risposta dell'Adriatic Lng che sfrutta al massimo il proprio turno di battuta con 5 passaggi a casa base. Bottino pieno per entrambe le formazioni anche nel secondo inning, che si chiude sul momentaneo 10-7. La sfida si decide alla terza e quarta ripresa: Rovigo mette a segno altri due punti, uno per turno di battuta, mentre gli avversari rimangono a secco. La partita termina nel quinto inning con l’Olimpic che riesce a muovere il suo punteggio di una sola lunghezza e i rossoblù in festa per la bella ce onvincete vittoria 11-8. Sul monte di lancio si sono alternati Viale e Taschin, in ricezione Frigato e Capovilla. Questo il roster rossoblù al completo: Altieri, Barion, Basaglia E., Basaglia I., Bellesia, Bottazzi, Bruno, Capovilla, Colombo, Dissette, Frigato, Gasparetto, Rizzati, Russo, Sattin, Stievano, Taschin, Viale.

Nonostante un passo falso in trasferta, anche l'Under 12 sembra sulla strada giusta. Giovedì 18 aprile i rossoblù allenati da Lorenzo Malengo hanno fatto visita al Vicenza Baseball. Successo dei padroni di casa per 8-1, ma non sono mancati i buoni spunti per la giovane squadra rossoblù al termine dei sei inning giocati. Questo il roster sceso sul diamante: Bergamasco, Bottazzi, Cappellato, Chinedozi, Costanzo, Ferrari, Franceschini, Gazzieri, Manzoni, Menon, Pellegrini, Zangirolami. Prossimo appuntamento il 27 aprile in casa per ii ritorno con il San Martino Buonalbergo.