Il presidente Calabria replica al vice Cittante

ROVIGO - Del 24 aprile le dichiarazioni al vetriolo del vice presidente del Rovigo Calcio, nato in estate 2018 dalla fusione tra Boara Pisani (Prima categoria) e la società che gestisce il settore giovanile del Rovigo (LEGGI ARTICOLO). Parole dure quelle utilizzate dal vice presidente Antonio Cittante (LEGGI ARTICOLO) che gestisce il settore giovanile, parole da cui Giuseppe Calabria, legale rappresentante e Presidente della società Rovigo Calcio, prende le distanze.

“Trovo molto triste utilizzare per fini politici un evento giovanile, a cui per l’ennesima volta non sono stato invitato, attaccando la passata amministrazione - replica il presidente Giuseppe Calabria - e le persone che hanno contribuito a riportare una dignità calcistica alla città di Rovigo. Evento nel quale ai microfoni dello stadio Cittante si faceva annunciare come Presidente.

L’operazione creata la scorsa estate (alla quale tutti hanno liberamente aderito), ha portato innegabili benefici a tutte le parti coinvolte.

In primis alla città, che ha nuovamente una prima squadra che quest’anno ha regalato risultati sportivi insperati ricreando entusiasmo e tifo organizzato al Gabrielli.

Al settore giovanile, il quale può finalmente trovare un terminale alla filiera, che prima si fermava alla categoria Allievi, facendo accrescere il valore economico del loro movimento”.

Ma il presidente Calabria va oltre, individuando nella parole di Cittante qualcosa di strano, annunciando anche l’ingresso di nuove figure in società per dare maggior solidità economica alla stessa

“Trovo molto sospette le tempistiche di queste dichiarazioni, chiedendomi chi veramente ci sia dietro ad esse. In particolare in un momento in cui ero stato avvicinato dallo stesso Cittante con un progetto per portare avanti, finalmente, la struttura come un’unica società.

Un progetto per il quale sarei stato disposto a fare un passo di lato nominando Cittante amministratore delegato, con l’unico intento di porre fine alla continua suddivisione che il settore giovanile ha voluto mantenere fin dall’inizio sotto tutti i punti di vista”.

“Il mio unico interesse è l’aspetto sportivo - conclude Calabria - volendo riportare la prima squadra nelle categorie che merita e cercando di creare un settore giovanile con squadre di livello regionale e nazionale come nel recente passato.

Come è emerso dalle dichiarazioni, gli obiettivi sono ben diversi e per questo sto sono già al lavoro per dare un nuovo assetto societario attraverso l’entrata di nuove figure che possano garantire maggiore solidità all’operazione.

Ringrazio tutte le persone che mi hanno dimostrato sostegno e supporto in queste ore assicurando che continuerò a dare il mio massimo impegno per mantenere quanto dichiarato e promesso”.