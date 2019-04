ROVIGO - Si è concluso lo scorso 20 aprile presso gli impianti del Circolo Tennis Rovigo il Torneo Giovanile #UovadiPasqua riservato alle categorie under 10, under 12, under 14 e under 16 maschile e femminile. La manifestazione ha registrato una sorprendente partecipazione di giocatori e giocatrici provenienti da varie parti del Veneto e tutti con un pregevole livello di gioco.

Complessivamente 99 atleti gli atleti che hanno gareggiato sui campi del circolo rodigino, il cui direttivo sta promuovendo il tennis giocato con protagonisti i giovani.

Questi i risultati finali declinati per categoria:

Sezione Femminile

Under 10 - Gemma Fabbri (CT Taglio di Po) b. Veronica Pastorello (CT Rovigo) 64 75

Under 12 - Francesca Furlani (Tennis Bovolone) b. Alessia Lenzi (Panda Tennis) 75 63

Under 14 - Greta Zecchin (TC Dolo) b. Sofia Mioni (TC Montecchia) 36 64 75

Under 16 - Elena Casarin (TC Arca) b. Sofia Mioni (TC Montecchia) 62 63

Sezione Maschile

Under 10 - Cristian Tiengo (TC Taglio di Po) b. Pietro Bertasi (CT Rovigo) 60 64

Under 12 - Giovanni Benavetti (Canottieri Padova) b. Alvise Finesso (SSD Green Garden) 61 63

Under 14 - William Rossi (CT Rovigo) b. Nicolò Gagliardo (CT Rovigo) 61 75

Under 16 - Luca Calore (Sport Team Maserà) b. Davide Corradini (TC Cerea) 61 61

Giudice arbitro della manifestazione Andrea Rossi coadiuvato da Antonella Tovo e Antonino Cordella. Prossimo appuntamento al circolo rodigino il singolare maschile e femminile limitato 3.3 in programma dal 18 maggio al 2 giugno pv. Info visitando il sito www.circolotennisrovigo.it