ADRIA (RO) - Al via venerdì nell’autodromo di Adria i campionati italiani a squadre, di spada, sciabola e fioretto, per gli atleti di serie B1, B2 e C1 Nazionale. Le competizioni inizieranno venerdì alle 8.45 con l’inno nazionale e si concluderanno domenica pomeriggio. Le competizioni coinvolgeranno oltre 700 atleti provenienti da tutta la penisola, che si contenderanno i titoli in palio alternandosi sulle 42 pedane previste allestite nel paddock dell’autodromo.

A presentare la kermesse patrocinata dalla Regione Veneto, dalla provincia, il comune di Adria, dal parco del Delta e dai Panathlon di Rovigo e Adria, Maddalena Zanetti vice presidente del centro scherma Rovigo, nonché delegata della Fis per la provincia di Rovigo, Alberto Ancarani consigliere nazionale della federazione italiana scherma (Fis), Gianpaolo Milan presidente del Panathlon di Rovigo, Guido Di Guida presidente regionale della Fis e dall’assessore allo sport di Adria Marco Tosato.”Siamo felici di ospitare una manifestazione di questo tipo - ha esordito l’assessore Tosato, nel fare gli onori di casa - e di collaborare con federazioni diverse, in questo caso la federazione Italiana di Scherma. La tre giorni si preannuncia di alto livello tecnico visti i titoli italiani in palio da assegnare - continua l’assessore - e questo farà di Adria, la capitale nazionale di fioretto, sciabola e spada delle serie B1, B2 e C1”.