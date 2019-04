Rientra Joe Van Niekerk per il rush finale. Intanto parte dalla panchina

ROVIGO - Sabato 27 aprile si gioca l’ultima giornata di regular season, la FemiCz Rovigo ci arriva ancora con una piccola speranza di balzare in vetta, alla stessa ora a Reggio Emilia il Calvisano sfida il Valorugby (IL PALINSESTO OVALE). Al Battaglini arriva il Lafert San Donà che non ha più nulla da chiedere al campionato, mentre i Bersaglieri scoppiano di salute (LEGGI ARTICOLO CON I NUMERI DELLA FEMICZ ROVIGO). Sarà anche l'ultima partita di un grande ex, ovvero Stefan Basson (LEGGI ARTICOLO) che con la maglia de I Medicei Firenze affronterà il Mogliano.

Qualche cambio nella formazione dei Bersaglieri rispetto all’ultima scesa in campo: ad indossare la maglia di estremo sarà infatti Antl, con Barion e Odiete schierati all’ala mentre i centri saranno Majstorovic e Cioffi. In mediana Chillon torna a vestire i panni dell’apertura lasciando la gestione della mischia a Piva. Confermato Halvorsen numero 8, al suo fianco in terza linea la consolidata coppia Lubian-Vian. In seconda capitan Ferro e Parolo, il pack sarà completato da Pomaro, Rossi e Brugnara. Per l’ultima partita di stagione regolare rientrano a disposizione in panchina Matteo Canali e Joe Van Niekerk.

Il fischio d’inizio, fissato alle ore 16, sarà dell’arbitro Federico Vedovelli (Sondrio) che verrà coadiuvato in campo dai giudici di linea Filippo Bertelli (Brescia), Gianmarco Toneatto (Udine) e dal quarto uomo Stefano Rebuschi (Rovigo) LEGGI LE DESIGNAZIONI DELL’ULTIMA GIORNATA. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube e sull’App della Federazione Italiana Rugby.

"Affrontiamo questa partita cercando di migliorare alcune situazioni tecnico-tattiche che ci saranno utili nelle imminenti due Semifinali - è il commento di coach Umberto Casellato alla vigilia della sfida - sicuramente il San Donà non verrà a fare una passerella al Battaglini ma, come durante tutta la nostra Stagione, anche domani ci dovremo concentrare solo ed unicamente su quello che dobbiamo fare noi. Questo match è importante per capire cosa possiamo e cosa vogliamo fare nel post season”.

“Sarà sicuramente una partita difficile - le parole di coach Green - il nostro avversario è tra le migliori squadre del campionato e per questo dovremo ridurre al minimo gli errori e mantenere la concentrazione”.

FemiCz Rovigo: Antl; Barion, Majstorovic, Cioffi, Odiete; Chillon, Piva; Halvorsen, Lubian, Vian; Ferro (cap.), Parolo; Pomaro, Rossi, Brugnara. A disposizione: Momberg, Vecchini, Pavesi, Canali, Cicchinelli, Visentin, Mantelli, Van Niekerk.

All. Casellato-Properzi

San Donà: Owen; Reeves, Iovu, Pratichetti, Falsaperla; Lyle, Petrozzi; Jack, Derbyshire, Bacchin G; Sutto, Riedo; Thwala, Nicotera, Ceccato. A disp.: Pasqua, Dal Sie, Ceglie, Zuliani, Zanusso, Catelan, Balzi, Schiabel.

All. Green

Arbitro: Federico Vedovelli (Sondrio)

La partita di sabato sarà anche l’ultima compresa nell’abbonamento stagionale rossoblù, la prevendita dei biglietti è attiva alla segreteria della Rugby Rovigo Delta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, nella mattinata di sabato dalle 10 alle 12. I botteghini dello Stadio sabato pomeriggio apriranno alle ore 15.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 25€ (è compreso l’accesso alla Lounge Hospitality)

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE E OVER 65 ANNI 10€

UNDER 18 ANNI gratis

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.

TOP12 – XXII giornata – 27.04.19 – ore 16

Rugby Viadana 1970 v Verona Rugby

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà

Valsugana Rugby Padova v S.S. Lazio Rugby 1927

Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Rugby

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Classifica

Kawasaki Robot Calvisano 86

FEMI-CZ Rovigo 83

Argos Petrarca Rugby 78

Valorugby Emilia 78

Fiamme Oro Rugby 65

Toscana Aeroporti I Medicei 46

Lafert San Donà 45

Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 37

Verona Rugby 29

S.S. Lazio R. 1927 25

Valsugana Rugby Padova 21