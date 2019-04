Due le finali in programma a Porto Viro

PORTO VIRO (RO) - Domenica a Porto Viro si assegna il primo Campionato regionale di categoria: i trevigiani cercano la doppietta dopo il successo dell'anno scorso, mentre l'Under 14 del Castellana di Montecchio Maggiore torna in finale quattro anni dopo l'ultima volta. Nella finale 3°-4° di fronte Padova e Pozzonovo.

La grande saga delle finali regionali di categoria partirà domenica pomeriggio e come da tradizione a inaugurare la lunga serie degli eventi primaverili griffati Fipav Veneto sarà la categoria under 14: sede delle finali under 14 2018-2019 sarà il PalaSport di Porto Viro, in provincia di Rovigo, impianto che la settimana scorsa ha ospitato la Final Four di Coppa Italia di Serie B maschile. Nella cittadina polesana si giocheranno sia la finale maschile che quella femminile, ma come da tradizione si parte alle 15.30 con la sfida maschile che quest'anno propone un confronto inedito quanto meno rispetto agli ultimi anni: se il Volley Treviso si conferma ai vertici arrivando all'ultimo atto per la sesta volta negli ultimi sette anni (con una vittoria, quella del 2018), il Lexus Vicenza (squadra under 14 del Volley Castellana di Montecchio Maggiore) torna invece su questi palcoscenici quattro anni dopo aver perso la finale con Padova nel 2015. E sarà proprio la Pallavolo Padova una delle due protagoniste della finale per il 3°-4° posto che si giocherà alle 14.45 nel PalaSport di Ariano Polesine. Dall'altra parte della rete i padovani troveranno i cugini del Volley Pozzonovo in un derby patavino che, ben al di là del bronzo regionae, ha una posta in palio altissima: la vincente infatti si qualificherà, insieme alle due finaliste, per le Finali Nazionali che quest'anno si giocheranno dal 14 al 19 maggio a Bormio.

Dando uno sguardo al cammino delle due formazioni fino alla finale, va registrato un percorso da autentica schiacciasassi per il Volley Treviso: gli orogranata infatti hanno sempre e soltanto vinto senza cedere agli avversari nemmeno un set dal girone, passando per i quarti (3-0 all'Invent San Donà), fino alla semifinale vinta 3-0 contro gli storici rivali della Kioene in un match che non ha avuto storia nel 1° parziale ma che poi i trevigiani hanno portato a casa soffrendo non poco nei restanti due set vinti entrambi col punteggio di 25-23. Pressochè identico il percorso dei ragazzi del Lexus Vicenza che però a differenza dei trevigiani hanno perso un set nella semifinale giocata giovedì contro la Dinamica Pozzonovo: per il resto i giovani vicentini hanno dettato legge vincendo 3-0 sia le due partite del girone che il quarto di finale giocato a Montecchio Maggiore contro i veronesi dell'Albavolley.

ALBO D'ORO U14 M (ultime 6 stagioni)

2017-2018 Volley Treviso

2016-2017 Massanzago

2015-2016 Pallavolo Padova

2014-2015 Pallavolo Padova

2013-2014 Pallavolo Padova

2012-2013 Pallavolo Padova