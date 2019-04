Doppietta rossoblù

ROVIGO - Doppietta per l'Itas Assicurazioni Baseball Softball Club Rovigo nell'anticipo del terzo turno del girone B di Serie B. Giovedì 25 aprile sul campo della Tassina i rossoblù hanno sconfitto due volte i Dynos Verona: 3-2 in gara uno e 7-5 in gara due. Un bottino pieno che fa decollare la stagione dei rodigini, condito dalla solita convincente prova sul monte di lancio e anche da una ritrovata efficacia nel box di battuta, con convincenti prestazioni soprattutto di Gonzalez e Chacon.

Gara uno inizia nel segno dell'equilibrio. Nei primi inning sono i lanciatori a dettare legge: dal monte rossoblù Crepaldi tiene sotto controllo le mazze veronesi e al termine della terza ripresa le due squadre sono ancora inchiodate sullo 0-0. Poi l'allungo dei rossoblù: il quarto turno di battuta porta sul piatto di casa base Schibuola e De Marchi. I Dynos provano a riaprirla trovando il primo punto di giornata al sesto inning, ma Rovigo continua ad essere solido sul monte di lancio grazie alla rotazione di Taschin e Frigato. Da segnalare soprattutto un ottimo lancio curvo di quest'ultimo che di fatto ha chiuso la disputa dopo il punto messo a segno da Reyes e la risposta dei Dynos all'ottavo turno di battuta. Finisce 3-2 per i rossoblù.

Il copione sembra ripetersi in gara due. Dopo due inning a secco di punti, Rovigo muove il tabellone grazie alla corsa di Lavezzo. Al quarto inning arriva a casa base anche Frigato, ma i Dynos nello stesso turno di battuta pareggiano i conti. Lo strappo rodigino arriva tra il quinto e il sesto inning con il nuovo punto messo a segno da Lavezzo e quelli di Cherubin e Rondina. La reazione degli scaligeri non si fa attendere, ma Reyes e Gonzalez sfruttando una bella valida di Schibuola mettono al sicuro anche la seconda sfida, che si chiude 7-5 per la gioia dei rossoblù. Sul monte di lancio si sono alternati Pietrogrande, Foli, De Marchi e Cherubin.

Domenica è in programma la terza giornata del campionato di Serie A2 di softball. Le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo saranno impegnate sul diamante di casa contro la Castionese. L'obiettivo delle rossoblù è dare continuità ai due successi dello scorso weekend contro Dynos Verona.

Torna in campo anche la squadra Cadetta di Serie C: domenica alle 16.30 in via Vittorio Veneto arriva l'Olimpic Baseball Romano per il terzo turno del girone D.