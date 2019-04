La lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Monica Gambardella sindaco

ROVIGO -. Come anticipato, ( LEGGI ARTICOLO ) Bartolomeo Amidei non risulta candidato a differenza di due nomi "spinosi" Mattia Moretto ed Alberto Borella che hanno firmato le dimissioni da consiglieri comunali aggiungendosi alla maggioranza consiliare che ha decretato la cacciata dell'ex primo cittadino, scaricato anche dal proprio partito di appartenenza.La Lega volta pagina con Monica Gambardella e supera quindi il diktat del segretario regionale Gianantonio Da Re che avrebbe preferito non veder candidati i firmatari delle dimissioni., non solo donna indicata dal partito,L'operazione di mediazione è stata portata avanti direttamente dall'assessore regionale del Veneto, e capolista della lista Lega, Cristiano Corazzari dopo aver incontrato il proprio segretario regionale Da Re.Al deposito l'elenco dei 30 nomi è il seguente: