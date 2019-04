Il sindaco di Adria a Luca Zaia: “No al declassamento del nostro ospedale" 

ADRIA (Rovigo) - Continua il clima di preoccupazione ad Adria sulle schede sanitarie. Il sindaco Omar Barbierato e il Movimento 5 stelle temono che la struttura ospedaliera pagherà un prezzo altissimo.

Per questo motivo il primo cittadino ha lanciato un appello direttamente al governatore Luca Zaia. “Come sindaco del Comune di Adria mi rivolgo a lei in un momento particolarmente delicato per la nostra città e per i servizi socio-sanitari che Adria offre all’intero territorio. Sappiamo che lei conosce bene le caratteristiche e le specificità del Delta e del Polesine perché ogni volta che ha onorato i cittadini adriesi della sua visita ha speso parole importanti a favore del nostro osppedale, impegnandosi a salvaguardarlo. Con fiducia L’abbiamo ascoltata in tutte le occasioni in cui, come presidente della nostra Regione, ha garantito che l’ospedale pubblico di Adria non sarebbe mai stato declassato e che i servizi sanitari di qualità offerti dalla nostra struttura non sarebbero mai stati ridotti”.

Barbierato rimarca il fatto che qualcosa è cambiato: “Per questo ora dobbiamo segnalarle che, con la proposta delle nuove schede ospedaliere regionali, l’ospedale di Adria risulta quello che subisce la riduzione più drastica fra tutti gli ospedali del Veneto: nella proposta iniziale vengono soppresse 6 apicalità su 13 e viene tolta praticamente l’intera area chirurgica. Il declassamento a semplice “ospedale di base” toglie, inoltre, all’intero Polesine l’unico ‘ospedale Spoke’ della Provincia”.

Il primo cittadino spiega che l’eliminazione delle apicalità di chirurgia, urologia, pediatria, radiologia, dirigenza medica, farmacia indebolisce l’intera struttura ospedaliera e mette in sofferenza anche lo stesso punto nascite che si sta consolidando proprio grazie ai servizi ad esso collegati. “La recente proposta dell’assessore Lanzarin di riportare l’area chirurgica è sicuramente una buona notizia ma non basta ad assicurare un futuro e una stabilità alla nostra struttura per il servizio che oggi dà al territorio. Il taglio dei posti letto ordinari, inoltre, penalizza fortemente perché non va incontro alle richieste dell’utenza che storicamente fa riferimento al nostro ospedale e che, geograficamente, vive in un territorio vasto: il basso veneziano e il basso ferrarese oltre, naturalmente, il medio e basso Polesine, circa 140 mila persone. Se le indicazioni prospettate, fortemente punitive per il nostro ospedale, per la sanità pubblica del Polesine, per il tessuto economico-sociale del nostro territorio, per la nostra città (solo fino a due anni fa sede di Asl) si concretizzassero, ciò rappresenterebbe un duro colpo per l’intera popolazione oltre che per l’attaccamento per le istituzioni”.

Per questo Barbierato si appella al presidente: “Perché tutto ciò non accada e perché venga ripristinato quello che lei ci ha sempre garantito quando è venuto in visita alle nostre comunità. Intervenga con l’autorevolezza che le riconosciamo nel saper tutelare i diritti di tutti i cittadini veneti! Intervenga per evitare il declassamento dell’ospedale di Adria e per scongiurare il taglio delle sue apicalità!”.

A tale richiesta fanno eco i pentastellati adriesi che spiegano di aver appreso dal portale della Regione Veneto delle ultime modifiche apportate alle schede ospedaliere, “ma per quello che riguarda l’Ulss 5 Polesana, nessun riferimento nonostante le votazioni inizino martedì 30 aprile in V commissione”.

Per questo hanno inviato alcune riflessioni direttamente ai rappresentanti della commissione: “Quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, e che si sta amaramente concretizzando in questi giorni, è la demolizione della sanità pubblica, tutto a vantaggio di quella privata. Lo dimostrano le schede ospedaliere predisposte dalla Regione Veneto e lo dimostrano ancor di più i sostanziosi finanziamenti alle cliniche private (convenzionate con il Servizio sanitario nazionale), indicati nero su bianco nelle convenzioni sottoscritte tra queste ultime e l’Ulss 5 Polesana”.

I 5 stelle si chiedono che cosa si sia tragicamente perso nel passaggio dalla legge 833/1978 ad oggi? “La prevenzione, perché negli anni si è voluto dare più importanza al profitto rispetto all’individuo. Ecco che, oggi, si sta procedendo “al galoppo” verso la privatizzazione dei servizi ospedalieri, si costringono gli utenti a ricorrere ai privati per effettuare esami vari, perché a due passi da loro gli stessi esami non sono effettuabili in tempi brevi, se non a pagamento molto, troppo spesso. In un momento storico nel quale si ha la certezza di vivere in un ambiente insano dove quotidianamente arrivano notizie sconfortanti e allarmanti sull’inquinamento dell’aria, delle acque, del sottosuolo, dei cibi, la prevenzione dovrebbe essere un principio imprescindibile, un valore aggiunto per la popolazione, invece la politica moderna ragiona con i numeri, che si tratti di persone o di cifre”.

I grillini spiegano di stare assistendo ad uno stravolgimento dell’articolo 32 della Costituzione, quello che dice “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. “Lo dimostrano le schede ospedaliere studiate dalla Regione Veneto per “ottimizzare” la gestione della sanità, concetto che si traduce nel ridimensionare fortemente quella pubblica a tutto vantaggio del privato. Fino a pochissimo tempo fa tutto questa “ottimizzazione” veniva negata pubblicamente da quelle stesse forze politiche che ora la stanno sdoganando, soprattutto nel nostro Polesine, terra da sempre considerata marginale rispetto ad altre. Questa marginalità fa sì che anche chi rappresenta i territori polesani, cioè i sindaci, sia rimasto fuori da ogni decisione sulla sanità, mentre altri sindaci, vedi Venezia, Chioggia, Villafranca, Montebelluna, Castelfranco Veneto, vedranno riconsiderate le decisioni contro le quali si sono schierati, sostenuti dai loro concittadini. La politica moderna, rappresentata perfettamente dall’impostazione delle schede ospedaliere , denota purtroppo il distacco dai problemi e bisogni della comunità e del territorio: distacco che noi polesani non accetteremo”.