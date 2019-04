Luca Zaia a Rovigo per la fiducia a Monica Gambardella

ROVIGO - Il centrodestra si gioca il “carico” invitando lunedì 6 maggio alle 12.30 il governatore del Veneto Luca Zaia che verrà a Rovigo per sostenere la candidatura di Monica Gambardella. Il posto non è ancora stato definito e, probabilmente, visti i capricci del tempo, non è da escludere che possa essere tanto in una zona all’aperto come piazza Vittorio Emanuele II, tanto in una zona al coperto.

Zaia può già contare su un uomo della sua giunta, l’assessore regionale Cristiano Corazzari, che è candidato come capolista con la lista Lega Salvini che fa parte della coalizione di centrodestra che appoggia la candidatura della Gambardella.