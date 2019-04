Lo specialista degli schemi su calcio piazzato

ROVIGO - Importante appuntamento quello di lunedì, quando alle 20.30, alla sala del Coni in viale Porta Adige (dietro centro commerciale Aliper), l’Associazione allenatori calcio di Rovigo, ospita Gianni Vio, allenatore professionista di Prima Categoria, attualmente, nello staff tecnico di Leonardo Semplici, allenatore della Spal.



L’incontro, aperto ad allenatori patentati e non, verterà sulle palle inattive. Perché Gianni Vio, mestrino classe 1953, è diventato uno specialista degli schemi su calcio piazzato.

Nel 2004 ha scritto il libro “Più 30 per cento”, capendo forse tra i primi quanto gli schemi su punizione o calcio d’angolo, se studiati e applicati al meglio, possano incrementare le capacità realizzative di una squadra. Non solo un lavoro tattico, ma anche psicologico, è alla base di “Più 30 per cento”, libro scritto insieme allo psicologo veneto Alessandro Tettamanzi, che ad oggi rappresenta la pietra miliare per chiunque voglia studiare gli schemi sulle palle inattive.



E lunedì sera, la sua importante esperienza, passata per molti anni nei campi dei dilettanti per poi approdare nel professionismo (in serie A con le esperienze di Catania e Palermo, a Firenze con Montella, al Milan con Filippo Inzaghi, in Championship inglese nel 2015/2016 con il Brentford) sarà a disposizione di allenatori e addetti ai lavori del mondo del calcio polesano in un appuntamento da non perdere.