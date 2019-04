Angela Zambelli in corsa per proseguire a costruire il futuro

CRESPINO (ROVIGO) - "Presentazione bagnata, presentazione fortunata!". Con queste parole domenica 28 aprile è iniziata ufficialmente la campagna elettorale del sindaco uscente Angela Zambelli che, presso il bar Centrale di Crespino, ha presentato la propria squadra ( LEGGI ARTICOLO COMPONENTI LISTA ).Un aperitivo in compagnia dei cittadini di Crespino che hanno avuto modo di conoscere uno ad uno i candidati consiglieri comunali e, come ha dichiarato il candidato sindaco, "quelli che sono i veri valori di squadra e di amore verso il nostro territorio di tutti noi candidati della lista 'Insieme costruiamo il futuro per Crespino".Alla presentazione hanno portato i loro salutiimpossibilitato ad essere presente ma che non ha voluto far mancare il proprio sostegno. Significativa la presenza distorico sindaco ed attuale vicesindaco di Porto Viro, a dimostrazione che non solo tra i partiti di centrodestra, ma anche tra Comuni, è importante fate squadra e fare rete, e tutti si sono impegnati a farsi portavoce soprattutto in Regione Veneto per tutte le esigenze e le iniziative che questa nuova amministrazione ed il sindaco Zambelli farà per il bene ed il futuro di Crespino.Lune' 29 aprile si terrà l'inaugurazione della sede elettorale presso lo studio legale del candidato sindaco Angela Zambelli, in via Trieste 6, a cui seguirà l'aperitivo in bar Borsa, con la presenza del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, attuale presidente della commissione Agricoltura della Regione Veneto, che incontrerà gli agricoltori e porterà i suoi saluti e il suo sostegno a tutti i candidati della lista "Insieme costruiamo il futuro per Crespino".