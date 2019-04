Primo urlo di gioia in Toscana

CHIASSA SUPERIORE (AR) - Successo strepitoso di Sebastian Kajamini in terra Toscana a Chiassa Superiore di Arezzo. Un successo meritato giunto dopo diversi podi conquistati in questo primo mese di attività agonistica, sempre in terra Toscana.

Ad Arezzo, Sebastian Kajamini e i suoi compagni di squadra, diretti e coordinati dal direttore sportivo Carlo Chiarion, hanno saputo contrastare lo strapotere delle società toscane dello Stabbia Dover e Franco Ballerini, dove militano diversi atleti che hanno vestito la maglia della nazionale italiana.

Gli atleti del presidente Roberto Dolcetto sono stati protagonisti fin dalle prime battute con una lunga fuga propiziata da Emanuele Boselli e successivamente con un solitario Giacomo Rosignoli. Gli attacchi sono serviti a preparare il successivo allungo di Sebastian Kajamini al quale resistevano Tommaso Dati (Stabbia Dover) e Alessandro Verre (CPS Professional). Al successivo attacco, sferrato nei continui e duri saliscendi dell'impegnativo tracciato aretino, Sebastian Kajamini creava il suo capolavoro involandosi tutto solo verso il primo successo stagionale; a 40" gli ex compagni di fuga Dati e Verri. A 50" il gruppo con i migliori.

Tutto il pubblico ha salutato con scroscianti applausi l'atleta bolognese che ha percorso sotto la pioggia 99,4 km alla media oraria di km. 35,082. La festa è stata completata con il nono posto di Emanuele Boselli, il quale giovedì 25 è stato un grande protagonista alla corsa internazionale di Turano (MS), dove ha conquistato la classifica finale dello scalatore; solo una caduta nel finale gli ha impedito di giungere entro i primi dieci.

E' stata una settimana ricca di soddisfazioni per il "Villadose Pasta Sgambaro"; essa è iniziata con il terzo posto di Giacomo Gelati il lunedì di Pasqua a San Bellino. Lo stesso atleta è arrivato nono il giorno della Liberazione a San Pietro in Cariano (VR). All'inizio della medesima settimana giungeva la convocazione per il ritiro con la nazionale azzurra su pista per Sebastian Kajamini.

Per questa settimana triplo appuntamento agonistico per i porta colori dell'Angelo Gomme Pasta Sgambaro.

Mercoledì 1 maggio gli atleti saranno impegnati nel 62° G.P. di San Prospero con partenza e arrivo a San Martino sulla Secchia (MO). La gara, che ha visto vincitore Sebastian Kajamini nella passata stagione, si svolgerà su un circuito completamente pianeggiante di km. 6,100 da ripetersi 19 volte per un totale di km. 115,900.

Sabato 4 maggio il duo Emanuele Boselli e Sebastian Kajamini si cimenteranno nella prima cronometro stagionale a Baccaiano di Montespertoli (FI). La prova contro il tempo si svilupperà su una distanza di km. 19,200.

Domenica 5 maggio la squadra al completo gareggerà a Villanova di Ravenna nel 10° memorial Elia Dal Re. La manifestazione interesserà un circuito pianeggiante di km. 7,00 da percorrere 16 volte per un totale di km. 112,00. La gara sarà resa dura e selettiva in quanto nel circuito sono stati inseriti due tratti di strada bianca della lunghezza di due km. al giro.