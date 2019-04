Tornano le Notti del polo tecnico 

ADRIA (Rovigo) - Alla scoperta di scienza, tecnica ed economia con l’Iis Polo tecnico di Adria con la terza edizione del progetto Notti del Polo tecnico. Dal 3 maggio al 7 giugno si potrà partecipare ad una serie di incontri gratuiti e aperti al pubblico per poter imparare cosa si nasconde dietro a piccoli gesti quotidiani. I partecipanti saranno adeguatamente informati sull’evoluzione scientifica e tecnica e acquisiranno la consapevolezza che il vivere quotidiano è regolato da scoperte, evoluzioni, rivoluzioni che hanno cambiato la vita.

Si tratta di cinque serate in cui si potrà vivere la meraviglia del marketing, scoprire a che punto è l’innovazione robotica, il mondo della nanotecnologia e qual è la chimica dei dolci. L’ultimo incontro sarà animato dagli studenti stessi del Polo tecnico di Adria che presenteranno esperienze e lavori preparati durante l’anno scolastico.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella succursale dell’Iis Polo tecnico di Adria in via Moro, 3. Venerdì 3 maggio dalle 18 alle 19.30 l’incontro sarà con Le nuove sfide dell’impresa tra responsabilità sociale e internazionalizzazione, relatori saranno Laura Mandolesi, laureata alla Bocconi in business administration.

Giovedì 9 maggio dalle 18 alle 19.30 ci sarà Nuove frontiere della robotica industriale e di servizio: interazione fisica e collaborazione human-robot con Marcello Bonfè, docente e ricercatore al dipartimento di ingegneria dell’università di Ferrara.

Venerdì 17 maggio dalle 18 alle 19.30 si parlerà di Nanotecnologie: le sfide del futuro con Achille Giacometti, ricercatore e professore ordinario di fisica della materia al dipartimento di scienze molecolari e nanotecnologie di Ca’ Foscari di Venezia.

Venerdì 24 maggio dalle 18 alle 19.30 sarà la volta de Il dolce perfetto - Zucchero, grassi, proteine e acqua: la composizione di un dolce con Saverio Santi, docente dell’università di Padova, esperto divulgatore nel campo della chimica degli alimenti.

Ultimo appuntamento, venerdì 7 giugno dalle 18.30 alle 21.30 con Una serata per vivere l’entusiasmo e la sorpresa delle scienze: incontro aperto e arricchito dalle esperienze scientifico-tecnologiche ed economiche proposte dai docenti e dagli studenti del Polo tecnico di Adria; nel corso della serata è previsto un piccolo rinfresco.