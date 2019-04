Ospedale di Adria declassato, ma per la Regione va tutto bene

ROVIGO - “Le schede licenziate oggi in Commissione non hanno spazzato via la sensazione che la sanità polesana sia considerata di serie B: Il rischio che l’ospedale di Rovigo, classificato come hub provinciale, diventi in realtà lo spoke di una struttura di un’altra provincia non è stato scongiurato, mentre Adria e Trecenta escono fortemente penalizzate. Per questo, nonostante l’accoglimento di alcune proposte, il nostro giudizio è negativo”. È quanto dichiara Graziano Azzalin, consigliere del Partito democratico commentando le schede ospedaliere che hanno avuto il via libera oggi pomeriggio in Quinta commissione.

“La Giunta Zaia ha promesso tutto a tutti ma ha effettuato tagli generalizzati: se nessuna provincia ha manifestato apprezzamento per queste scelte, è evidente che qualcosa non va nella programmazione. Ci siamo battuti affinché quanto messo nero su bianco nel Piano sociosanitario, ovvero la specificità polesana, trovasse riscontro nelle schede, invece la coerenza manca. Per quanto riguarda l’ospedale di Rovigo non ci sono stati grandi cambiamenti, ma i numeri devono trovare conforto nella realtà: la Regione rispetti gli impegni, non faccia come in passato. Non basta assegnare un primario in più, se poi per assumerlo devi chiedere un’autorizzazione che magari arriva mesi e mesi dopo. E non dimentichiamo che le carenze riguardano anche infermieri e altri operatori. Si concretizzi quanto previsto, l’Ulss si muova immediatamente senza perdere tempo”.

“Adria e Trecenta - aggiunge Azzalin - sono ospedali di base che devono integrarsi con Rovigo, ma al loro interno vanno garantite prestazioni di qualità, in modo che restino punto di riferimento provinciale per determinati servizi. Il Polesine è una zona disagiata e finora ha sofferto due volte, a causa della carenza di finanziamenti. Carenza dovuta esclusivamente a una volontà politica di chi ha governato e ancora governa la Regione Veneto”. Esprime preoccupazione anche Davide Benazzo della Cgil di Rovigo spiega che la politica, la maggioranza in particolare, ha rinunciato a difendere il territorio. “Non ci aspettavamo dei tagli così importanti e sa di presa in giro il fatto che ci venga restituito qualcosina. Si sta spostando nel privato la sanità pubblica. Adesso gli ospedali importanti saranno quelli di Rovigo e Porto Viro”. Benazzo non esclude di poter giocare un’ultima carta con il governatore Luca Zaia che sarà lunedì 6 maggio a Rovigo, provando a spiegare la situazione anche con striscioni e cartelli.

Di altro avviso il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella: “Non ho il testo dettagliato ma provo a presumere - afferma - Credo che rispetto alle modifiche presentate dall’assessore alla Sanità dopo la fase delle audizioni che avevano accolto tutte le richieste fatte come direzione generale”. Compostella parla dei letti di terapia intensiva di Trecenta, la neuroradiologia a Rovigo, il ripristino dell’apicalità di chirurgia ed urologia ad Adria e il ripristino dei letti di degenza ordinaria in area chirurgica ad Adria oltre alla psichiatria. “Oggi (30 aprile, ndr) - prosegue il direttore generale - da quello che ho capito c’era il voto sulle modifiche presentate dall’assessore e quindi penso non vi siano novità. Nel complesso ribadisco che ttto sommato il risultato va bene. Il punto nascita e l’area chirurgica di Adria, la degenza in area chirurgica, a Rovigo e Trecenta, direi bene così riguardo alle schede rivistate”. Compostella sottolinea che rispetto alla programmazione di alcuni anni fa su Adria era prevista l’apicalità di direzione medica, di farmacia ospedaliera, radiologia e pediatria, “ma personalmente non le reputo sostanziali visto che i servizi e le attività ci sono ad Adria: la radiologia, il laboratorio, l’anatomia patologica, la farmacia ospedaliera, la pediatria. C’è una apicalità a livello aziendale che vale per tutti e 3 gli ospedali quindi i servizi non vengono meno. I posti letto dell’area internistica sono stati potenziati. Nel complesso non c’è depauperamento di servizi e di potenzialità”.

Si attende ora che avvenga l’ultimo passaggio, ovvero l’adozione definitiva da parte della giunta del Veneto.