Chiusura ponte Chieppara, il 2 maggio si farà il punto della situazione

ADRIA (Rovigo) - Sarà esposto nei particolari alle 14 del 2 maggio in sala consigliare, il cronoprogramma degli interventi di manutenzione straordinaria al ponte mobile Chieppara che, di fatto, andrà a modificare temporaneamente la viabilità.

“Nel parlare con la ditta appaltatrice e Sistemi territoriali- spiega il sindaco di Adria, Omar Barbierato - abbiamo evidenziato l’importanza di ridurre il più possibile il disagio alla cittadinanza e agli studenti nel periodo scolastico: il ponte Chieppara, infatti, viene utilizzato quotidianamente da numerosi autobus che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale per le scuole”.

“Per questi motivi è stata programmata l’installazione di apposita segnaletica per l’apertura del ponte a senso unico alternato del traffico veicolare e prevista la chiusura totale delle carreggiate nel periodo delle vacanze scolastiche, salvo imprevisti tecnici in corso d’opera” spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Terrentin.

“I lavori di sostituzione dei bulloni e dei giunti dell’impalcato e i trattamenti delle superfici metalliche (sabbiature e verniciature) sono interventi che necessitano della chiusura totale del ponte Chieppara per circa due settimane – spiega Terrentin - Periodo durante il quale, compatibilmente con le normative di sicurezza, sarà resa possibile la transitabilità al percorso ciclopedonale. Faremo il possibile per riaprire il ponte mobile di Chieppara prima dell’11 settembre, giorno d’inizio del nuovo anno scolastico, deciso in questi giorni dalla giunta regionale del Veneto”.

A presenziare alla riunione informativa del 2 maggio, oltre al sindaco Omar Barbierato e all’assessore ai Lavori pubblici, ci sarà il consigliere comunale alla Mobilità, Enrico Bonato e i vertici del corpo di polizia locale.