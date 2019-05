Tra goleade e rimonte, è super Veneto

BASILICATA - Super Veneto al 58° Torneo delle Regioni di Calcio a 5 in Basilicata: tra goleade e rimonte le Rappresentative del CRV sono grandi protagoniste della seconda giornata di gare. Gli Juniores chiudono il discorso qualificazione con un turno d’anticipo demolendo la Campania, anche i Giovanissimi rullano i pari età campani e sono vicinissimi a conquistare l’accesso alla seconda fase. Fantastica rimonta della Femminile che torna in corsa per i quarti di finale, pareggio per gli Allievi a cui serve una vittoria domani per continuare la propria avventura in terra lucana.

Semplicemente esagerati. Dopo le sei reti rifilate alla Lombardia, i Giovanissimi di Alessandro Marini strapazzano anche la Campania, battuta addirittura 10-2. Curioso il fatto che la prima frazione si concluda “soltanto” 1-0 per i Leoni: timbro del solito Borolo al 6’. Il ciclone veneto si scatena tutto nella ripresa: apre e chiude Virago, nel mezzo la tripletta di Delmestre e le segnature di Beltrame, Fior, Borolo e Dal Farra, mentre per la Campania vanno in gol Quagliero e Melotta. Qualificazione quasi raggiunta: per evitare complicati calcoli matematici, basta un punto domani con la Sardegna.

Tutto ancora in bilico invece per gli Allievi. Il 3-3 maturato contro i pari età della Campania lascia la selezione di Simone Zanella al secondo posto del girone in virtù della peggiore differenza reti, ma una vittoria nell’ultimo turno dovrebbe essere sufficiente per passare alla fase successiva, come prima del raggruppamento o come una delle migliori seconde. Nella gara odierna i Leoni hanno sciupato il doppio vantaggio iniziale firmato Gaudino facendosi rimontare dalla Campania fino al 2-3 (doppietta di Rodriguez e rete di Di Domenico). A meno di tre minuti dal termine il fondamentale gol del pareggio di Colledan.

Impresa epica quella compiuta dalla Rappresentativa Femminile contro la Campania. A fine primo tempo le ragazze di Robson Angelo Marani erano sotto 2-4 (doppietta di Valente per il Veneto, doppietta di Vecchione, Macchiarella e Arcuro per la Campania) e dunque virtualmente già eliminate dalla competizione. Nella ripresa, però, arriva la poderosa rimonta delle Leonesse: Tomasi (due volte), Minuzzo, Valente e un autogol fissano il punteggio sul 7-4 in favore del Veneto. La qualificazione adesso è possibile, ma è vietato sbagliare – anche solo un tempo – nella sfida decisiva di domani contro la capolista Sardegna.

Chi ben comincia, ben finisce: a chiudere la giornata un’altra goleada, stavolta degli Juniores di Nicola Paglianti, che stendono 10-1 la malcapitata Campania e mettono in tasca con un turno d’anticipo la qualificazione ai quarti. Anche in questo caso un dato curioso, perché a passare in vantaggio è la Campania con Salmi al 4’, prima del prolungato monologo veneto: doppiette per Da Silva Souza e Silva e per Milojevic, un gol a testa per Cesari, Corredato, Duda, Brunelli de Cusates, Boulahjar e Milenkovic. L’ultima gara della fase a gironi contro la Sardegna servirà al Veneto solo per confermare o meno il passaggio del turno come prima del raggruppamento.

RISULTATI E CLASSIFICHE

58° TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A 5

Seconda giornata (tra parentesi i marcatori del Veneto)



U19 JUNIORES

Veneto-Campania 10-1 (Da Silva Souza e Silva e Milojevic 2, Cesari, Corredato, Duda, Brunelli de Cusates, Boulahjar, Milenkovic)

Classifica Girone D: VENETO 6 punti, Lombardia 3, Campania e Sardegna 1



FEMMINILE

Veneto-Campania 7-4 (Valente 3, Tomasi 2, Minuzzo, un autogol)

Classifica Girone D: Sardegna 4 punti, VENETO e Lombardia 3, Campania 1

U17 ALLIEVI

Veneto-Campania 3-3 (Gaudino 2, Colledan)

Classifica Girone D: Campania e VENETO 4 punti, Lombardia 3, Sardegna 0



U15 GIOVANISSIMI

Veneto-Campania 10-2 (Delmestre 3, Borolo e Virago 2, Beltrame, Fior, Dal Farra)

Classifica Girone C: VENETO 6 punti, Sardegna e Piemonte-Valle d’Aosta 3, Campania 0