Selezioni provinciali pronte per la sfida

ROVIGO - A pochi giorni dall’avvio del weekend (3-4-5 maggio) che vedrà impegnate sedici rappresentative, tra maschile e femminile, nel Trofeo dei Territori del Veneto di Verona e provincia, sono state presentate le Selezioni della provincia di Rovigo che vi parteciperanno.

Trofeo delle Province 2018: nella scorsa edizione, giocata a Chioggia e Sottomarina, nell’Under 14 femminile Rovigo è riuscita a chiudere al sesto posto, dopo anni di piazzamenti come fanalino di coda. Nell’Under 15 maschile, si è tornati ad occupare invece l’ultimo piazzamento della classifica, l’ottavo posto. Nonostante i risultati che hanno lasciato spazio a miglioramenti, tutte le società sportive hanno contribuito al buon esito dei reclutamenti mettendo a disposizione i propri migliori atleti in età.

La selezione femminile Under 14 2019: Demetra Zeggio (Gsd Tor Avis Aido Castelmassa), Emma Ghirardello (Polisportiva Città di Lendinara), Giovanna Toffano (Crg Villadose), Aurora Liberale e Sofia Palacio (Gs Fruvit), Agnese Dolcetto e Carola Servello (Polisportiva San Bortolo), Aurora Zattoni (Pallavolo Occhiobello), Sara Tenan (Asaf Apollinarese Fenil del Turco), Alessia Mancin e Irene Perrone (Project Star Volley), Emma Cabassa (Gsd Real Pontecchio) sono le atlete che rappresenteranno Rovigo sotto la guida sapiente di Paolo Ferrioli e Silvia Magon, alle gare del Trofeo dei Territori del Veneto.

La selezione maschile Under 15 2019: Emanuele Albertin, Giovanni Avanzi, Umberto Ghedini e Yuri Rossi (Gsd Tor Avis Aido Castelmassa), Filippo Borgato, Vittorio Chinaglia, Mattia Lovisari, Leonardo Osti e Filippo Rossatti (Asd Gruppo Sportivo Volpe), Pietro Maran, Alessandro Ramazzina e Lorenzo Saladino (Tumbo Acsd) e Davide Marangoni (Delta Volley Porto Viro) sono gli atleti convocati da Filippo Zattoni e Riccardo Bertoncini, che rappresenteranno Rovigo all’evento regionale.

I commenti dei consiglieri Fipav Rovigo: Giampaolo Guariento, con delega alla Selezione maschile: “Nonostante i soliti limiti che abbiamo con le altezze degli atleti, quest’anno abbiamo due bei schiacciatori laterali che possono darci delle soddisfazioni. Puntiamo a vincere qualche partita mettendo in campo la competitività e l’agonismo che i ragazzi hanno sempre dimostrato finora, sospinti e supportati dai due bravissimi tecnici che li seguono. Il gruppo è coeso e credo che sarà per tutti i ragazzi una bella esperienza dalla quale potranno portare a casa qualcosa invogliando anche i propri compagni di società ad impegnarsi per raggiungere la convocazione magari i prossimi anni, sempre con l’obiettivo di accrescere il movimento”. Stefano Luce, con delega alla Selezione femminile: “Gli allenamenti sono sempre andati molto bene, le ragazze sono sempre state tutte presenti. Il gruppo è molto affiatato, lavora bene ed è tecnicamente valido. Abbiamo un’ottima possibilità di fare bella figura, andiamo là a testa alta, nonostante la formula nuova che prevede un bell’impegno anche a livello di spostamenti, vedremo come va”.

Per la prima volta quest’anno il torneo prevede che si giochi tutti contro tutti: la Rappresentativa rodigina femminile Under 14 inizierà contro Bolzano alle 18.30 di oggi, venerdì 3 maggio. Proseguirà contro Trento alle 9 di domattina, poi contro Verona alle 11, Vicenza alle 15.30 e chiuderà la giornata di sabato 4 maggio contro Venezia alle 17.30. Domenica 5 maggio alle 9 se la vedrà con Padova e alle 11 con Treviso-Belluno. Nel pomeriggio le finali. La Rappresentativa maschile Under 15 inizia alle 18.30 di oggi, venerdì 3 maggio, contro Verona. Prosegue domattina, sabatoì 4 maggio, alle 9 contro Venezia e alle 11 contro Padova. Nel pomeriggio alle 15.30 la gara contro Trento e alle 17.30 contro Treviso-Belluno. Si chiude la fase di qualificazione domenica mattina: alle 9 si gioca contro Vicenza e alle 11 contro Bolzano. Nel pomeriggio le finali. I calendari e gli aggiornamenti sono consultabili su: www.kinderiadivolley.it