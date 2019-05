Vincenza Truppo: “Francesco Noce usa l’ordine dei Medici per aiutare politicamente la figlia”

ROVIGO - La politica si mescola con la medicina e la deontologia. In un Primo maggio sereno e caldo, ad infiammare gli animi via via che si avvicina la fatidica data elettorale del 26 maggio, ci pensa Vincenza Truppo, medico, già segretaria dell’ordine dei medici di Caserta e candidata alle elezioni con il Partito democratico.

Proprio lei ha inviato una lettera infuocata al presidente dell’ordine dei Medici di Rovigo, Francesco Noce.

“Constato con rammarico che l’invito che le ho rivolto in privato, in risposta alla mail che ha voluto inviare a tutti i colleghi iscritti all’ordine, non è stato accolto - scrive la Truppo - Mi vedo quindi costretta a rivolgerle quello stesso invito in forma pubblica, sperando questa volta che ella possa recedere dalla scelta che ha compiuto. In data 24 aprile 2019 su mail ufficiale dell’ordine dei Medici di Rovigo, ella, in qualità di presidente dell’ordine, invitava me, e tutti i miei colleghi iscritti, ad una “pubblica conferenza” che si terrà sabato prossimo presso la sede del nostro ordine a tema “Curare sempre, guarire quando possibile” con il logo del nostro Ordine (LEGGI ARTICOLO). Nella locandina, oltre ai relatori, ci fa sapere che sarete presenti sia Lei, in qualità di presidente della federazione regionale degli ordini, che l’assessore regionale al Territorio, con una grafica che evidenzia queste due presenze, sulle altre. I relatori ed il moderatore sono più nascosti”.

Vincenza Truppo spiega di aver trovato volantini nei vari esercizi commerciali cittadini, “dove venivano stropicciati, calpestati e imbrattati. Se è vero che una delle finalità dell’ordine è promuovere l’aggiornamento culturale dei medici, non capisco cosa possa dirci l’assessore regionale al Territorio a questa “pubblica conferenza”, che non mi risulti sia medico né eserciti una professione sanitaria. Quindi perché evidenziare la presenza di un assessore regionale, non medico e di un settore che poco ha a che fare con il tema della “pubblica conferenza”?

Il motivo è che in città ci sono le elezioni comunali, dove sua figlia è candidata nella lista di cui è capolista il succitato assessore. Sarà stato l’amore paterno a spingerla a dare il consenso all’uso della sala dell’ordine professionale, che è anche mio e di tutti i colleghi, per una conferenza a chiaro scopo politico-elettorale? Amore paterno che se troppo intenso offusca la capacità di fare le scelte giuste. Sarà questo stesso amore che l’avrà spinta ad usare i dati personali degli iscritti per l’invio di materiale, chiaramente pubblicitario di un’accoppiata nelle preferenze elettorali, ad una platea vastissima di “grandi elettori”, facendola scivolare però in qualcosa che rasenta la violazione della privacy e della concorrenza sleale (il database dell’ordine non è accessibile a tutti gli iscritti)?”.



La Truppo afferma di aver invitato in privato Francesco Noce ma senza risultato e ora ritenta in pubblico. “Rimandi questa “interessantissima” conferenza pubblica a dopo le elezioni comunali ed inviti, semmai, anche l’assessore regionale alla Sanità. Preservi il decoro del mio ordine dalla bagarre elettorale. L’ordine è un luogo che deve rimanere apartitico e lontano da queste battaglie. Aiuti sua figlia nella campagna elettorale, spogliando il ruolo di presidente dell’ordine dei Medici e presidente della Federazione regionale degli ordini. Glielo impone il rispetto proprio per queste due cariche prestigiose che ricopre. Faccia solo il padre amorevole, per un mese. Non abbia timore per sua figlia; non ha bisogno di queste cosucce per ottenere un risultato elettorale positivo. Abbia più fiducia in lei. Ho inviato una richiesta di chiarimenti su questo suo comportamento a Roma, alla Fnomceo, Federazione nazionale degli ordini, direttamente al presidente, Filippo Anelli, con allegata documentazione fotografica dei fatti che segnalo e spero che egli non ravvisi gravi violazioni al nostro codice deontologico per queste sue scelte. Me lo auguro per lei e per il mio ordine”.

Parole molto dure su cui ha subito voluto replicare l’assessore regionale, Cristiano Corazzari che è stato chiamato in causa: “Non ho parole. Sono sterili polemiche su cui non voglio entrare. Come assessore mi sono sempre interessato al mio territorio, ecco spiegata la mia partecipazione”.

Più articolata la replica di Francesco Noce: “Sono stupito. E’ un’affermazione del tutto gratuita e vedremo come comportarci nei suoi confronti con l’ordine perché lancia delle accuse pesanti. Intanto questa era una manifestazione predisposta fin dal mese di gennaio. L’ordine dei Medici l’ha patrocinata il 21 gennaio di quest’anno. Era organizzata dall’associazione Scienza & Vita che aveva richiesto anche il patrocinio dell’ordine degli Infermieri. Chi poteva immaginare che in seguito sarebbero capitati tutti quei fatti politici? Ovviamente Corazzari era stato invitato come rappresentante istituzionale non certo come uomo politico. Anche per dare più ampio respiro. Io stesso sono stato invitato come presidente della Federazione regionale degli ordini, non come presidente dell’ordine dei Medici di Rovigo. C’è anche un relatore che viene dalla Germania”.

Noce definisce la polemica sterile oltre che offensiva. “Fra l’altro è un argomento che non ha nulla di politico dato che parlare di fine vita o solo parlare di un tema molto sensibile come il cancro ha fatto sì che aprissimo al pubblico oltre che alla deontologia professionale. Vengono mandate accuse diffamanti, senza informarsi di cosa si tratta su di una cosa organizzata a gennaio. E’ una polemica del tutto fuori luogo ed evidentemente anche strumentale e questo è molto grave”.

Sul fatto di tirare in ballo la figlia Valentina Noce, il presidente spiega che lei non è iscritta a nessun partito: “Ha solamente accettato un impegno civile. Vedremo di tirarne le conseguenze. Ciò è molto grave. Poteva aspettare una risposta o semplicemente telefonarmi. Si tira in ballo la deontologia dell’ordine che conosco bene”.