La “Passione” di Paolo Crepet per il Polesine

diedito da Mondadori pone l'accento su una delle insidie più pericolose e sottovalutate della nostra epoca: il progressivo deperimento della passione, quella sfida lanciata al mondo e a sé stessi per continuare a migliorarsi, a sperare, a sognare.Lopresenterà il libro in un doppio evento in programma ail(alle 21 in sala consiliare, in piazza Madonna San Luca) e ail(alle 17.30, al Mercato Coperto, in via Oberdan) nell'ambito della rassegnaModerano rispettivamente: Chiara Papparella e Carlo Cavriani."Senza passione - spiega l'autore - non c'è una vita vera né una visione del futuro, in primo luogo del proprio, l'unico modo per non arrendersi a questa perdita è invocarla, provocarla, inseguirla, raccontarla".Paolo Crepet in questo volume compone un inventario di storie e riflessioni, attinte dalla propria esperienza esistenziale e professionale, che ruotano attorno a questa parola sacra, in tutte le sue accezioni e declinazioni. Perché spiegare ai giovani che cosa significhi la passione, il fuoco interiore necessario per tenere accesi i propri desideri e cercare di soddisfarli, è oggi un compito fondamentale, se si vuole davvero “sostenerli nella scoperta e costruzione di sé, alimentare la loro gioia, coltivare i loro entusiasmi, non anestetizzarli o assopirli”.E siccome gli esempi valgono più delle parole, il libro è impreziosito dalle, straordinario jazzista acclamato in tutto il mondo;, che ha rivoluzionato il panorama internazionale della moda e, tra i più celebrati architetti contemporanei. Tre uomini molto diversi per età, formazione e biografia, ma accomunati da un'inconfondibile caratteristica: l'inossidabile entusiasmo che anima il loro lavoro e l'assoluta fedeltà ai sogni di gioventù, che ne ha reso possibile l'avverarsi. Le loro storie insegnano che la passione è basata su ostinazione, tenacia e un'incontenibile urgenza di libertà ed è un meraviglioso traghetto che trasporta e preserva la speranza di una vita stupefacente.La rassegna è organizzata dallalae il supporto di