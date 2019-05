Primo laboratorio analisi robotico d’Europa, arriva Zaia per l’inaugurazione

Tra i 44 azzurri c’è anche Bibi Quaglio

RUGBY WORLD CUP Per il raduno preliminare in vista del Mondiale in Giappone Nicola Quaglio, scuola Rovigo e campione d’Italia con i Bersaglieri nel 2016, è tra i convocati. Recentemente ha anche conquistato i playoff di Pro14 con il Benetton Treviso