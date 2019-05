Ponte Chieppara, i disagi per la chiusura partiranno il 13 maggio

ADRIA (Rovigo) - Sono stati presentati a palazzo Tassoni ad Adria, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ponte mobile di Chieppara che consente l’attraversamento del Canabianco, tra il sud del centro storico con la zona commerciale de Il Porto.



"Saranno previste sostanzialmente tre fasi - annuncia l’assessore Marco Terrentin - la prima in cui il traffico sarà governato da senso unico alternato, una seconda fase di chiusura totale del ponte ed una terza e ultima di nuovo a senso unico alternato”.



Un’operazione resa necessaria dopo le indagini tecniche realizzate sulle strutture fisse e mobili del manufatto, effettuate da Sistemi territoriali in qualità di ente gestore del ponte, per conto della Regione Veneto, proprietaria dell’infrastruttura collaudata nel 1980.



"Recentemente sono state realizzate le seguenti prove: geologiche, durezza dell’acciaio, controllo delle saldature, carbonatazione, rottura di compressione e prove dinamiche dello stato di tensione, come rende noto l’assessore Terrentin.”Le verifiche effettuate hanno avuto esito positivo e quindi sono attualmente rispettati i parametri di sicurezza ma, per garantire la funzionalità del manufatto per i prossimi anni, è stato previsto questo intervento di manutenzione straordinaria".



“L’acciaio è uno dei materiali più arditi dal punto di vista ingegneristico, ma necessita (come gli altri materiali) di manutenzione straordinaria per non comprometterne la stabilità - spiega Terrentin - Basti pensare all’importante torre Eiffel, che necessita di manutenzione con sostituzione bulloni, verniciature anticorrosione ogni 7 anni”.



In merito alla viabilità è intervenuto il consigliere comunale Enrico Bonato che ha sottolineato come, fin dai primi giorni dall'insediamento, l'amministrazione abbia avuto un costante dialogo con Sistemi territoriali per individuare soluzioni volte a ridurre il più possibile l'impatto dei lavori sulla viabilità.



"Vista la vicinanza con le importanti scuole della città, raggiunte da parecchi mezzi pubblici che trasportano studenti provenienti da tutta la provincia, è stato chiesto alla direzione dei lavori di adattare il cronoprogramma, in modo tale che la chiusura totale del ponte avvenga durante il periodo di chiusura delle scuole. I pedoni, anche in fase di chiusura totale del ponte, potranno transitare; solo in occasione di particolari lavorazioni il ponte sarà chiuso sia ai veicoli che ai pedoni. Verrà installata opportuna segnaletica verticale temporanea e saranno realizzati interventi volti a migliorare il livello di sicurezza da adattare alle modifiche della viabilità, come il rafforzamento di alcuni passaggi pedonali e la realizzazione di opere di protezione per i pedoni”.



In fase di chiusura del ponte, il collegamento tra il centrosinistra teorico della città e la zona commerciale sarà possibile percorrendo una viabilità alternativa, opportunamente segnalata, che prevede il transito sul ponte Bettola.



“La consegna dei lavori verrà fatta lunedì 13 maggio e per questo partiranno gli allestimenti dei cantieri in prossimità dei due versanti, nord e sud del ponte, sulle due sponde diverse. La fine presunta degli interventi è per settembre, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, tempo favorevole permettendo” conclude l'assessore Terrentin”.