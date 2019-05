Raffica di podi, ben 7 medaglie

CAMPAGNA LUPIA (VE) – Domenica 28 aprile si è svolto il campionato Regionale Libertas di Karate, competizione organizzata dalla Libertas ente di promozione del Coni.

All'importante evento agonistico hanno partecipato numerose società del veneto con più di 200 atleti iscritti. 13 gli atleti di Arte del movimento che hanno gareggiato nella specialità del kumite (combattimento) e che hanno ottenuto un bottino di ben 7 medaglie.

Ecco l’elenco dei podi ottenuti: Argento di Michael Masiero nei cadetti maschili -52kg e per Aurora Tasso negli under 12 femminili -32kg. Bronzo di Alessia Di Palmo negli under 12 femminili -32kg, Angelica Segantin negli under 12 femminili -32kg, Marcello Targa negli under 14 maschili -55 kg, Giada Giuriolo negli under 14 femminili -42 kg, Viola Pertoldi negli under 14 femminili -50 kg.

Una grande soddisfazione per i maestri Marco e Diego Bregantin, "il giusto premio per l'impegno e la costanza che i nostri atleti hanno profuso in ogni allenamento ".

Prossimo appuntamento la manifestazione “Festa di Primavera” che si svolgerà il 5 maggio a Fratta Polesine, all’evento parteciperà tutto il settore giovanile dell’associazione sportiva che ha sede a San Pio x di Rovigo.