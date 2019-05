[VIDEO] “Declassamento Adria? Solo una questione di parole”

ROVIGO - Schede ospedaliere, la prossima settimana ci sarà l’adozione da parte della giunta. Niente più tempi supplementari e, per il direttore generale dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, la partita è chiusa e bisogna pensare alle azioni da fare per adeguarsi. “In questi ultimi 20 anni c’è stata una evoluzione tecnologica e professionale - ha detto il direttore - è cambiato il modo di gestire l’organizzazione dentro l’ospedale. Chi ha in mente l’ospedale di 20 anni fa è fuori dal tempo”. Insomma, le cose sono cambiate. “La qualità di un ospedale non la fa il numero di posti letto ma la qualità dei professionisti, la tecnologia di cui si dispone, la rapidità di approccio alla problematica. Non possiamo fare paragoni su posti letto di 15 anni fa e oggi non ha senso”.

Compostella vede quindi il bicchiere mezzo pieno ed esprime un giudizio positivo rispetto alla prima formulazione delle schede in cui effettivamente, come ammette lui stesso, c’era qualcosa che non andava. “Nella prima stesura c’era la soppressione dei 4 posti letto di terapia intensiva ed è stata una delle prime questioni che abbiamo posto alla parte tecnica -politica regionale e sono stati ripristinati. Per quanto riguarda Rovigo è stata ripristinata l’apicalità di neuroradiologia, importante perché partecipa non solo alla parte diagnostica ma anche alla costruzione del pull dell’interventistica endoluminale. Compostella ci tiene a smentire anche chi afferma che l’ospedale di Rovigo perderà il ruolo di hub.











“Abbiamo conservato tutte le specialità che c’erano, viene rafforzato il ruolo di ospedale per acuti e dell’urgenza. Ci sono due nuove apicalità che sono malattie infettive e neuropsichiatria infantile ospedaliera. Tutti i capisaldi sono stati confermati”. Per quanto riguarda Trecenta, Compostella esulta per il rafforzamento dell’area medica e quella riabilitativa. “Trecenta è il polo riabilitativo aziendale” ha detto il direttore generale che ha anche aggiunto “l’importante è che si sappiano organizzare le varie attività perché Trecenta deve concentrare lì la maggior quota di day surgery. Ma non può essere Trecenta la sede per la chirurgia più complessa non perché i chirurghi non lo sappiano fare ma perché quella non è la sede più opportuna che è invece Rovigo per determinati tipi di interventi”.

Per quanto riguarda Adria, il numero uno dell’Ulss 5 Polesana ha ammesso di voler investire molto anche sulla chirurgia ortopedica come centro per la protesica. “Avere letti di degenza ordinaria ci permette di svolgere l’attività da lunedì a venerdì”. Sulle apicalità che spariranno, vale a dire farmacia ospedaliera, direzione medica, pediatria, radiologia ha precisato: “Ritengo che questo non sia un limite. Oggigiorno l’organizzazione della sanità in un’Ulss deve essere fatta come rete dei servizi. Per certe tematiche e specialistiche c’è un unico responsabile e un pull di professionisti che garantisce il servizio che serve in rapporto a ciò che deve essere fatto. Il risultato finale delle schede lo vedo quindi in maniera positiva”.



Quindi nessun declassamento ad Adria? “Non è reale - spiega Compostella - c’è una questione tassonomica. Il piano socio-sanitario regionale ha usato un certo tipo di classificazione con ‘hub’ e ‘spoke’. L’ospedale di Rovigo è classificato come ‘hub’, quello di Adria come ‘spoke’ e quello di Trecenta come nodo integrativo della rete. Le schede utilizzano la terminologia del decreto ministeriale numero 70 in cui si dice che non può essere definito ‘spoke’ un ospedale che ha un bacino di utenza di almeno 200mila abitanti. Rovigo quindi è rimasto ‘hub’, Adria invece è diventato ospedale di base. Sono parole che non hanno nessuna incidenza. Nessuna ripercussione sui finanziamenti”. Insomma, solamente una questione di semantica.

Però, se Compostella esulta, la conferenza dei sindaci non ride. Anzi, si prepara per andare a “tirare per la giacca” nientemeno che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia che lunedì 6 maggio sarà in Polesine in due momenti diversi: nel primo pomeriggio per tagliare il nastro ad Occhiobello (LEGGI ARTICOLO) e in seguito per sostenere la candidata della coalizione di centrodestra a Rovigo, Monica Gambardella. Il sindaco di Costa di Rovigo, Antonio Bombonato, ha già annunciato che, con tutta probabilità, lui con una delegazione di sindaci della Conferenza, chiederanno un veloce incontro per provare a far cambiare idea al governatore. Idem Vanni Destro per Rete dei Comitati Polesani (LEGGI ARTICOLO), che ha invitato a protestare di fronte alle scelte che sta per compiere la giunta.