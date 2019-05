La maratona delle orchestre delle scuole medie musicali in nome della libertà

ROVIGO - E’ tutto pronto per la partenza della 15esima rassegna musicale delle scuole medie ad indirizzo musicale della provincia di Rovigo. Nella conferenza stampa di presentazione tenutasi venerdì 3 maggio nell’aula magna della scuola secondaria Casalini facente capo all’Istituto comprensivo Rovigo 3, il dirigente scolastico, Fabio Cusin ha presentato l’iniziativa. Assieme a lui una rappresentanza di docenti di strumento musicale di tutte le 9 scuole medie a indirizzo musicale del territorio che hanno presentato il programma dei concerti il cui filo conduttore sarà il tema della libertà. “E’ una delle parole più usate - ha detto Cusin - più abusate e scontate, che ci entra nelle orecchie e alle quali non facciamo più caso. Però la parola libertà connessa alla parola musica assume un significato particolare. Quando noi facciamo musica? Chi la fa a livello dilettantistico lo fa nel tempo libero, per fare questa attività artistica. Quindi possiamo dire che la musica è il tempo della libertà”.

Nelle serate del 7 e del 9 maggio 2019, alle 20.30, rispettivamente al Teatro Balzan di Badia Polesine e al Museo della Bonifica di Ca’ Vendramin, avranno luogo due concerti nei quali si esibiranno studenti e docenti dei diversi istituti del Polesine.

L’11 maggio, dalle 9 alle 18.30, avrà luogo una non-stop musicale nella sala Bisaglia del CenSer di Rovigo. Si esibiranno le nove orchestre delle scuole medie ad indirizzo musicale e le cinque ensemble strumentali interistituti. Al mattino si potrà assistere, nell’ordine, alla esibizioni delle orchestre di Villadose, Fiesso Umbertiano, Porto Viro, Porto Tolle, intervallate dalle ensemble interistituti di clarinetti, flauti e chitarre. Nel pomeriggio alle esibizioni delle orchestre di Ariano Polesine, Taglio di Po, Loreo, Occhiobello, Rovigo 3, con le ensemble di percussioni e di violini.

Ogni orchestra prevede la presenza di 35 elementi, comprensivi di eventuale coro. Durante l’esecuzione dei brani, tutti ispirati al tema de “la libertà”, verranno proiettati dei video sullo stesso tema, realizzati dagli studenti.

E’ la seconda annualità consecutiva che la rassegna musicale, ormai giunta alla sua quindicesima edizione, si snoda attraverso la provincia con ben tre concerti in una settimana. Il duplice intento è di dare la possibilità al maggior numero possibile di studenti di esibirsi e di consentire all’intera cittadinanza della provincia di Rovigo di apprezzare appieno i risultati del duro lavoro al quale i volenterosi allievi si sottopongono.

Infatti, le scuole medie ad indirizzo musicale sono scuole nelle quali è inserito un corso completo, dalla prima alla terza, frequentato da studenti che, oltre a seguire le lezioni ordinarie per 30 ore settimanali, comprensive delle due ore di educazione musicale, studiano uno strumento musicale per ulteriori tre ore, in orario pomeridiano.

Le tre ore prevedono lo studio di strumento individuale, con rapporto 1 a 1 o 1 a 2 con il docente, lo studio della teoria musicale e la musica d’insieme, in formazione di ensemble o orchestrale. Le nove scuole si sono costituite in rete nello scorso febbraio 2017 con l’obiettivo, oltre che di realizzare questa rassegna musicale annuale, anche di favorire il sorgere di altri indirizzi musicali nelle scuole medie che ne sono prive.

Rispetto agli scorsi anni, questa 15° rassegna, iniziata appunto 15 anni fa per iniziativa della preside Katia Lo Presti che, dirigente scolastico a Castelguglielmo, importò l’idea dall’esperienza da lei vissuta a Milano, si caratterizza per la maggiore ampiezza dell’offerta rappresentata dalle cinque ensemble, costituitesi proprio quest’anno, sull’esperienza della prima ensemble provinciale interistituti: quella di chitarre.

La rassegna ha avuto il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Rovigo e dei 13 Comuni sui quali insistono le nove scuole. Ha patrocinato l’iniziativa anche l’Ufficio scolastico provinciale, tramite la sua articolazione territoriale. Anche quest’anno lo sponsor è stata la Coop Alleanza 3.0.

L’iniziativa, che comporta un notevole dispiego di mezzi tecnici ed economici ed una notevole complessità organizzativa quest’anno è stata resa possibile anche grazie ad un finanziamento ministeriale ottenuto dalla Rete nell’ambito del Piano nazionale delle Arti. Ogni anno, una delle nove scuole si assume l’onere e l’onore di organizzare la rassegna. Quest’anno, come già avvenuto l’anno passato, il compito è stato svolto dall’Ic Rovigo 3, istituto all’interno del quale ha sede la scuola media Casalini di via della Resistenza.

L’organizzazione è stata curata dalle docenti di strumento: Claudia Lapolla (violino), Sandra Drago (Flauto), Luisa Casini (percussioni), Silvia Massimi (chitarra).

La Rassegna avrà due appendici. Il 18 maggio l’ensemble provinciale di chitarre si esibirà a Padova nell’ambito del convegno itinerante “Tra arte e musica”, organizzato dall’Educandato statale di Montagnana – capofila della rete dei licei musicali del Veneto, di cui fanno parte anche le scuole media ad indirizzo musicale di Rovigo – e il 19 maggio con l’esibizione delle orchestre di Ariano, Porto Tolle e Rovigo 3 nell’ambito della rassegna dei Madonnari di Adria. In questa occasione, confidando sul bel tempo, le tre orchestre si esibiranno, dalle 10 alle 13, nella piazzetta della chiesa di San Nicola.