Si punta a creare un’Accademia del calcio 

ROVIGO - Daniele Antico, candidato per la lista Obiettivo Rovigo, racconta la sua visione dello sport per la città. Già calciatore dilettantistico del Rovigo prima, e professionista nelle giovanili del Torino poi, vanta numerose collaborazioni come osservatore per società blasonate come Hellas Verona, Livorno, Rovigo, Spal e Torino. Attualmente collabora con diversi procuratori di calciatori ed ex calciatori nazionali ed internazionali come Higuain e Batistuta.

“Il mondo del calcio – racconta – deve essere un luogo di aggregazione e di educazione per i giovani, specialmente per coloro in difficoltà o situazioni difficili. Il mio obiettivo è di creare un’accademia che diventi il punto di riferimento per la provincia, unendo le varie società della città, fondandone una più solida e competitiva; ciò permetterebbe anche di aggregare tutti i fondi ed i contributi in un unico luogo. Il Rovigo Calcio diventerebbe così un polo operativo ed amministrativo per tutta la provincia.”

“Rovigo, però, non è solo calcio, anzi, altri sport devono essere valorizzati, a partire dal rugby giovanile, orgoglio della città, ma senza dimenticare la pallavolo, il baseball ed il golf. Proprio quest’ultimo necessita di un intervento immediato dato che si trova in serissima difficoltà ed il suo club rischia la chiusura.”