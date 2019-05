La Pia Opera Marchiori rinasce per accogliere minori in difficoltà

LENDINARA (Rovigo) – Alla presenza delle autorità civili e religiose venerdì 3 maggio è stata inaugurata la comunità educativa per ragazzi disagiati nella Pia Opera Marchiori di Lendinara in via Santuario.

A beneficio dei numerosi presenti, il presidente Roberto Bisi ha ripercorso il cammino che ha portato all’inaugurazione: “Nata nel 1947 da una donazione della contessa Giuseppina Colleoni, vedova dell'ingegnere Gastone Marchiori, con lo scopo di onorare la memoria del suo unico figlio, deceduto in tenera età, da qualche anno - ha spiegato Bisi - l’Ipab aveva perso la sua funzione caratteristica (era nata come orfanotrofio) ed era stata riconvertita in accoglienza diurna e doposcuola ma, anche questa destinazione, era andata in crisi. Quando nel 2016 assunsi l’incarico su richiesta di monsignor Vittorio de Stefani, ho accettato per scongiurarne la chiusura e non devolvere il patrimonio alla Regione Veneto. Grazie al finanziamento di 90mila euro della Fondazione Cariparo sono stati adeguati i locali del piano superiore ora gestiti dalla cooperativa Peter Pan e oggi la Pia Opera Marchiori rinasce come luogo d’accoglienza per minori in difficoltà”.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Luigi Viaro, il presidente del Comitato dei sindaci del Distretto 1 dell’Ulss 5 Polesana, Antonio Bombonato, Paola Casson direttrice dei servizi sociosanitari dell’Ulss 5, Willy Pagani della Fondazione Cariparo, il direttore dell’Ipab, Lorenzo Lucchiari, Beatrice Girotto, presidente della cooperativa Peter Pan, Valeria Tiozzo, presidente di Titoli Minori e l’assessore regionale, Cristiano Corazzari, assessore del Veneto che ha portato i saluti istituzionali della Regione dichiarando che “oggi è una bella giornata perché si concretizza un bell’esempio di collaborazione fra istituzioni e il mondo cella cooperazione per contrastare le nuove fragilità sociali” invitando i presenti a rivolgere un plauso a tutti coloro che lavorano in questo settore con professionalità e passione.

L’organizzazione e la gestione delle attività saranno in mano alla cooperativa sociale Peter Pan attiva dal 2001 che, assieme alla cooperativa sociale Titoli Minori già presente a Porto Viro, opera con servizi rivolti alle categorie più fragili delle comunità polesane.

Ugo Mariano Brasioli