Anche Renzo Marangon appoggia Achille Variati (forse...)

ROVIGO - Renzo Marangon capolista di Forza Rovigo, la lista civica che appoggia la candidatura di Monica Gambardella, candidata sindaco per il centrodestra, si è recato al comitato elettorale di Edoardo Gaffeo per incontrare Achille Variati, ex sindaco di Vicenza venuto a Rovigo per sostenere il candidato del centrosinistra nella mattinata del 4 aprile.La presenza dell’ex assessore regionale che ora aspira all'elezione in consiglio comunale non è passata inosservata e lui stesso ha ammesso di essere venuto a "portare l’appoggio all’amico Variati".“Appoggio politico?” si è prontamente chiesto a Marangon, ma il diretto interessato, dopo essersi fatto una risata, ha smentito affermando di avere fatto una boutade per “ravvivare il clima politico rodigino”.Marangon, rimasto orfano tra le fila di Forza Italia dell'amica europarlamentare uscente Elisabetta Gardini, che è passata da Forza Italia a Fratelli d’Italia, aveva fatto intendere di voler sostenere alle europee proprio l’ex sindaco di Vicenza, l'amico Variati, promotore principale di Alessandra Moretti, ex candidata alla presidenza della Regione Veneto che era anche stata in giunta con lo stesso Variati in veste di vicesindaco.D'altronde si sa, quando Renzo Marangon parla è difficile distinguere lo scherzo dalla verità.