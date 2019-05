Rossoblù contro un avversario alla portata

ROVIGO - Trasferta toscana per le ragazze del Baseball Softball Club Rovigo, impegnate domani, 5 maggio, sul diamante dell'Unione Softball Massa Lucca nella doppia sfida valida per il quarto turno del campionato di Serie A2. In realtà le partite finora giocate dalle "girls" rossoblù sono solo due, dal momento che lo scorso weekend non si è giocato il match interno contro la Castionese a causa del meteo avverso.



Un'incognita che accompagna anche questo nuovo impegno esterno del roster rodigino. In Toscana il Rovigo aveva mosso i primi passi in campionato nel difficile esordio sul diamante della Sestese, poi i due successi contro le Dynos Verona. L'Unione Softball Massa Lucca, che finora ha collezionato due vittorie in sei partite, sembra un avversario alla portata delle ragazze rossoblù, desiderose di ritagliarsi un ruolo da protagoniste nel girone B del torneo.

L'1 maggio è scesa in campo anche l'Under 12 di softball dell'Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo. Un doppio impegno casalingo che ha visto il giovane team rossoblù affrontare subito il derby contro Padova: un incontro molto combattuto e spettacolare, al termine del quale gli ospiti hanno avuto ragione per 12-11. Pronto riscatto nella seconda sfida di giornata che ha visto Rovigo opporsi al Friuli: questa volta netto successo dei piccoli rodigini che si sono imposti 16-9 per la gioia di allenatori e genitori.